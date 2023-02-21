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Ne altın ne gümüş! 'Dünya bunu konuşacak' demişti! İslam Memiş nasıl yatırım yapılacağını açıkladı

21.02.2023 12:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altın ve Para Piyasası Uzmanı İslam Memiş'ten şaşırtan açıklamalar geldi. Memiş, 'Dünya bunu konuşacak' diyerek yeni bir yatırım aracı olan kobalt hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Uzun vadeli yatırımcılara servet kazandıracak bu yeni yatırım aracı dünyanın yeni gözdesi...

Ne altın ne gümüş! 'Dünya bunu konuşacak' demişti! İslam Memiş nasıl yatırım yapılacağını açıkladı

Geçtiğimiz haftalarda rekor seviyeleri test eden altın fiyatlarında düşüş yaşanıyor. Yatırımlarına yön vermek isteyenler ise hangi yatırım aracının uzun vadede daha çok kazandıracağını merak ediyorlar. Bu noktada Altın ve Para Piyasası Uzmanı İslam Memiş'ten şaşırtan bir açıklama geldi. Her yıl yeni bir yatırım aracı ile yatırımcıları tanıştırdığını dile getiren Memiş, öyle bir yatırım aracını işaret etti ki duyanlar şoke oldu...

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DÜNYANIN YENİ GÖZDESİ KOBALT

Her açıklamasında altını tavsiye eden ve güvenli liman olarak gösteren İslam Memiş bu kez yeni bir yatırım aracını önerdi. Memiş ''Bu yatırım aracı dünya için çok önemli, dünyada bu tarafa yatırım yapanlar ciddi anlamda servet kazanacak.'' dedi.

Memiş ayrıca açıklamasında ''2023 ve 2024 yıllarının dünya için önemli bir madeni var. Bu madenin adı 'KOBALT'. Özellikli elektrikli araçlarda ve pillerde kullanılan bu element dünyada yer altında çok az bulunuyor. 2 yıl önce 92 bin dolar olan kobaltın fiyatı 35 bin 384 dolar seviyesine kadar geriledi.

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''SERVET KAZANDIRACAK''

Geçen yıl 82 bin dolar seviyesinde olan kobaltın değeri bu kadar geriledi. Eğer uzun vadeli bir yatırımcıysanız kobalt orta ve uzun vadede yatırımcısına ciddi kazandıracak bir yatırım aracı. Ancak al sat için kullanacaksanız lütfen geri çekilin bu sizin yatırım aracınız değil.'

FİYATI NEYDİ, NE OLDU?

Şubat 2016’da 21.750 dolar olan kobaltın fiyatı, Mart 2018’de 95.250 dolar oldu. Son 5 yılı baz aldığımızda 95.250 dolardan 35.389 dolara geriledi.

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KOBALT NASIL ALINIR?

Kobalt fiziki bir yatırım aracı değil. Yani bir altın gibi gümüş gibi bunu fiziki olarak alıp saklayamazsınız. Bunu dünya borsalarında işlem gören bir borsa piyasası olarak görmeniz gerekiyor ve aracı kurumlar üzerinden işlem yapabiliyorsunuz.

Nasıl ki altın, gümüş, döviz veya borsa gibi yatırım işlemlerinizi dijital ortamda yapılıyorsanız kobalt yatırımını da bu mecradan yapabiliyorsunuz.

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TÜRKİYE’DE KOBALTIN DURUMU NEDİR?

Dünyada kobalt çok nadir bulunuyor. Nikel elementi ise doğada kobalt ile beraber yer alıyor. Türkiye’nin bilinen nikel rezervleri toplamı 40 milyon ton. Türkiye’de mevcut kobalt sahaları arama ve işletme aşamasına göre gruplandırıldığında 8 adet arama ruhsatlı, 5 işletme ruhsatlı saha olmak üzere toplam 13 adet kobalt ruhsatı mevcut.

Türkiye’de Adana-Tufanbeyli, Balıkesir-Dursunbey, Elazığ-Keban, Gümüşhane-Şiran, Kastamonu-Küre, Manisa-Merkez, Manisa-Turgutlu, Sivas-Suşehri, Uşak-Banaz’da kobalt bulunuyor.

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Altın Gümüş İslam Memiş kobalt

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