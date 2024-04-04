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Ne altın ne mevduat faizleri ne borsa! Hemen hepsi kazandırdı ama yılın şampiyonu Bitcoin oldu: 3 ayda 500 bin liralık kâr…

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Kıdemli Finans Editörü
04.04.2024 10:08
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Enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından enflasyon karşısında yatırımcısını en çok koruyan yatırım araçları belli oldu. Yılın ilk çeyreğinde yüzde 60’a dayanan mevduat faizi oranları enflasyonun altında kaldı. İlk çeyrekte borsa ve gram altın yatırımcıları yüzde 20’lik getiriyle enflasyonu yenmeyi başarırken, en fazla getiri kripto para yani Bitcoin tarafında oldu.

Ne altın ne mevduat faizleri ne borsa! Hemen hepsi kazandırdı ama yılın şampiyonu Bitcoin oldu: 3 ayda 500 bin liralık kâr…

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı Mart ayı enflasyon verilerine göre Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) önceki aya göre yüzde 3,16 arttı. Böylece yılın ilk çeyreğindeki kümülatif enflasyon yüzde 15,06’ya ulaştı. Yani Türk Lirası enflasyon karşısında yılın ilk çeyreğinde yüzde 15,06’lık bir kayıp yaşadı. TL bazlı yatırım araçlarının enflasyona göre nasıl bir performans gösterdiğine bakıldığında ise ilginç bir tablo ortaya çıktı.

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MEVDUAT FAİZLERİ YÜZDE 60’A DAYANDI

Getiri oranlarına göre TL mevduatların getirisi enflasyonun altında kaldığı görülüyor. Merkez Bankası’nın açıkladığı verilere göre 5 Ocak’ta 3 aylık ortalama TL mevduat faizleri yüzde 51,29 seviyesinde bulunuyordu. Mevduat faizleri yıllık olarak belirleniyor ancak aylık yansıması belirlenen faizin 12’ye bölünmesiyle elde ediliyor. 3 aylık faizin getirisi yüzde 12,82’de kalıyor. Ancak vergi düşüldüğünde getiri daha da aşağı düşüyor. Örneğin 5 Ocak’ta 1 milyon TL’sini yüzde 51,29 faizle 3 aylık TL mevduat hesabına yatıran kişi 3 ayın sonunda brüt 128 bin 200 TL getiri elde etmiş oluyor. 5 Ocak’ta yüzde 51,29 düzeyinde olan 3 aylık ortalama TL mevduat faizleri 22 Mart haftasında yüzde 59,52’ye kadar yükselmiş durumda.

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TL MEVDUATA İLGİ ZAYIF

Mevduat hacimlerinde tüm yönlendirmelere rağmen yatırımcıların TL mevduata çok fazla ilgi göstermediğini görüldü. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre 5 Ocak haftasında TL 8 trilyon 673 milyar TL olan mevduat hacmi, 22 Mart haftasında sadece yüzde 0,72 artış göstererek 8 trilyon 736 milyar TL’ye yükseldi.

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BORSA YÜZDE 20 KAZANDIRDI

Dünya Gazetesi’nin haberine göre, aynı dönemde Borsa İstanbul’da parasını değerlendirmek isteyen bir yatırımcı BIST 100 endeksinde yüzde 20 civarında bir getiri elde ettiği görülüyor. 1 milyon lirasını Borsa İstanbul’da değerlendiren bir yatırımcının BIST 100 Endeksinin ortalama artış oranlarıyla 200 bin lira gibi bir getiri elde ettiğini görülüyor.

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GRAM ALTIN YATIRIMCISININ YÜZÜ GÜLÜYOR

Seçimden önce özellikle küçük yatırımcıların yoğun bir ilgi gösterdiği gram altında da benzer bir tablo var. Yılbaşından bu yana yüzde 19 civarında bir getiri sağlayan gram altın yatırımcısı 1 milyon TL’sini 190 bin TL civarında artırmayı başardı. Yine gram altın yatırımcısı da tasarrufunu enflasyona karşı korumayı başarmış gibi görünüyor.

YILIN GETİRİ ŞAMPİYONU BITCOIN

Yılın ilk çeyreğinin getiri şampiyonu kripto paralar oldu. 5 Ocak’ta 43 bin 600 dolar civarında olan Bitcoin, dün 66 bin 170 dolar civarından işlem görüyordu. Yani bu 3 aylık dönemde Bitcoin’de getiri oranı yüzde 51,69 olarak gerçekleşirken yılın en fazla kazandıran yatırım aracı olmayı da başardığı görülüyor. Yani kaba bir hesapla 1 milyon TL’sini 5 Ocak’ta Bitcoin’e yatıran bir yatırımcı şuanda 500 bin TL’den fazla bir getiri elde etmiş durumda.


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