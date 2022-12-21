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Ne Antalya ne de İstanbul! O kente talep patlaması yaşanıyor, kiralık ve satılık ev kalmadı

21.12.2022 06:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'de son dönemde kiralık ve satılık ev fiyatlarında artış yaşanıyor. Kira artış oranlarına göre ilk sırada Antalya, ikinci sırada Trabzon yer aldı. Trabzon'da vatandaşlar kiralık ve satılık ev bulamamaktan şikayetçi durumda. Kentte 2 bin TL'lik bir dairenin fiyatının şuan 6 bin TL olduğu belirtildi.

Ne Antalya ne de İstanbul! O kente talep patlaması yaşanıyor, kiralık ve satılık ev kalmadı

Türkiye'de kiralık ve satılık ev fiyatlarında yaşanan artıştan vatandaşlar şikayetçi durumda. Kira artış oranlarında ilk sırada Antalya, ikinci sırada Trabzon yer aldı. Özellikle Körfez ülkelerinin büyük ilgi gösterdiği Trabzon'da kira fiyatları inanılmaz rakamlara ulaştı.

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KİRALARA YÜZDE 200 ZAM

Trabzon'un ünü sınırları aştı, özellikle Körfez ülkelerinden talep patlaması olunca kiralık daireler kapanın elinde kaldı. Türkiye'de ev kira artış oranları belli oldu. İlk üçte İstanbul, Ankara ve İzmir yer almıyor. Zam şampiyonu Antalya olurken ikinci sırada Trabzon yer aldı. Kentte son dönemde kiralara yüzde 200 zam geldi. 2 bin TL'lik dairelerin fiyatı 6 bin TL'yi buldu. Artık Trabzon'da Trabzonlular ev bulmakta zorlanıyorlar. Kentin bazı bölgelerinde ise sezonluk ev verildiği belirtildi.

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SATILIK DAİRE FİYATLARI DA ARTTI

TÜİK verilerine göre yabancılar bu yılın ilk 10 ayında kentten 818 konut aldı. Bu yüzden sadece kiralar değil, daire fiyatları da katlandı.

"BİZ OLDUK KİRACI"

Show Haber'in haberine göre bir vatandaş "Biz olduk kiracı, Araplar oldu ev sahibi" derken bir başka vatandaş evlendirdiği oğluna 4 bin TL'ye zor ev bulduğunu evin şuan ki kira fiyatının ise 9 bin TL olduğunu aktardı.

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Trabzon Kira

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