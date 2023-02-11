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Ne bir bina yıkıldı, ne can kaybı var! Belediye başkanının bu sözleri gündem oldu: ‘Asla izin vermedim!’ Akıllara 1999 depremindeki o olay geldi…

11.02.2023 13:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremlerin ardından 21 bine yakın vatandaş hayatını kaybetti, binlerce ev yıkıldı. En ağır hasarı alan Hatay’da adeta taş üstünde taş kalmazken sadece bir ilçe deprem ne bir bina yıktı, ne de can kaybına sebep oldu. Erzin Belediye Başkanı Ökkeş Elmasoğlu ilçede bir tane kaçak yapıya izin vermediğini belirtirken, başkanın açıklamaları akıllara Gölcük depreminden hiç etkilenmeyen Tavşancıl’ı getirdi.

Ne bir bina yıkıldı, ne can kaybı var! Belediye başkanının bu sözleri gündem oldu: ‘Asla izin vermedim!’ Akıllara 1999 depremindeki o olay geldi…

İki büyük depremin tam ortasında olmasına rağmen yaklaşık 50 bin kişinin yaşadığı Hatay’ın Erzin İlçesi’nde bir bina dahi yıkılmadı. Osmaniye’ye 15, İskenderun’a 55, Maraş’a 150, Hatay’a 110 kilometre mesafedeki Hatay’ın Erzin ilçesinde Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde bir yaralanan da ölen de olmadı. İlçede bir bina dahi yıkılmazken akıllara 1999 Gölcük depreminde yıkılmayan tek yer olan Kocaeli’nin Dilovası ilçesine bağlı Tavşancıl geldi.

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KAÇAK BİNAYA İZİN YOK

Erzin Belediye Başkanı Avukat Ökkeş Elmasoğlu konuya ilişkin yaptığı açıklamasında, “Ben kendi dönemimde bir takım doğru şeyleri yapmaya çalışıyoruz. Hasarlı çatlak binalarımız var ama enkaz altında kalan, tamamen yıkılan binamız olmadı. İki büyük depremden bahsediyoruz. Biz de depremi ailece yaşamış biri olarak söylüyorum. Çok şiddetliydi, gittik gittik geldik. Bir türlü bitmek bilmedi. İlk dönem seçildikten sonra hiçbir şekilde kaçak binalara izin vermemeye çalıştım. Daha önce de yapılan binalar vardı. Erzin’in yıkılmaması çok bir şey ifade etmiyor. Bunun hasarının onarılması uzun sürecek. Avukat ve belediye başkanı olarak topluma mesaj vermek istiyorum. Bizim buradan çıkaracağımız dersler var. Böylesine küçük de olsa hasarlı olmayan binaları nasıl yaparız. Toplum olarak, devlet olarak zihin değişikliğine ihtiyacımız var. Seçilir seçilmez 3 ay sonra uzaktan akrabamın evini mühürledim. 'Türkiye’nin tek doğrusu sen misin?' diye bana bir ifade kullandı. Toplumumuz da böyle bir bakış açısına sahip. Siyasilerden belediyelerden ayrıcalık bekliyor. Bizler kurallı toplum olmadığımız sürece, kurallar ülkesi olmadığımız sürece bu acıları yaşamaya devam ederiz. Deprem yönetmeliğine yönetecek binalar üretecek ülke olmalıyız" dedi.

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“AFLAR GÜNDEMDEN DÜŞMELİ”

Afların gündemden düşmesi gerektiğini belirten Başkan Elmasoğlu, "Af beklentisi ile kaçak bina yapıyorlardı. Mühürlüyorsun, yıkmak süreç alıyor. 'Kaçak bina yaparsam devlet benim binamı yıkar, bir daha yaptırmaz' anlayışı olmalı. Zihin değişikliğine ihtiyacımız var. Sadece belediye başkanının çözeceği bir iş değil. Bizim kuralları uygulamamız lazım. Toplumsal olarak müteahhitler de duyarlıydı. Müstakil yapılaşmanın yoğun olduğu ilçeyiz. Jeolojik etüt ve yapı denetimin sağlıklı olmadığını düşünüyorum. Sağlam zeminle kaygan zemin arasında statik olarak birçok şeylerin olması gerektiğini düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

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TAVŞANCIL’I AKILLARA GETİRDİ

Hatay’ın Erzin ilçesinde deprem kaynaklı bir tek binanın yıkılmamış olması, 17 Ağustos 1999 Gölcük depreminde yıkılmayan tek yer olan Kocaeli’nin Dilovası ilçesine bağlı Tavşancıl’ı akıllara getirdi. O büyük depremde Körfez bölgesi adeta dümdüz olurken Tavşancıl, depremin tam merkez üssünde yer almasına rağmen imar planıyla tek bir binanın bile yıkılmaması ile gündem olmuştu.

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Tavşancıl, 1989 yılında belediye başkanı seçilen Salih Gün'ün bilim insanlarıyla birlikte hazırladığı imar planı sayesinde dimdik ayakta kalmıştı. Mahalle sakinleri, “Depremden önce evinin üstüne kat çıkmak isteyenlere izin vermedi. Hatta evin üstüne kat çıkmak isteyen babasına bile izin vermedi" demişti.


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