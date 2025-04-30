'Ne borsa ne konut ne arsa' diyerek onu işaret etti 'Ucuza satmak zorunda kalabiliyor' Mert Başaran'dan 'panik' uyarısı! 'Döviz borcu olanlar...'

MYNET ÖZEL | Altında son dönemde sert hareketler yaşanırken yatırımcı kısa ve uzun vadede altın ve dövizde nasıl pozisyon alacağına dair araştırmalar yapıyor. Bir yandan da İstanbul'da meydana gelen 6.2'lik deprem sonrası ev ve arsa fiyatları haberlere konu olmuştu. Yatırımcılar altın, döviz ve gayrimenkul tarafındaki gelişmeleri dikkatle takip ederken Mynet'e konuşan Tasarruf ve Yatırım Danışmanı Mert Başaran dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Başaran'a altın ve dövizdeki son durum, ev ve arsa fiyatları, yatırım araçları arasında en dikkat çeken ve altın, döviz ve emlak arasında en çok artış beklediği aracı sorduk.

Altındaki hareketlilik, dövizdeki gelişmeler, ev ve arsa yatırımı ve yatırım araçları ile ilgili Mynet'ten Hande Dağ'ın sorularını yanıtlayan Mert Başaran, çarpıcı değerlendirmeler yaptı.

"SAKİNLEMESİNİ BEKLEMEK LAZIM"

Altındaki son durumu değerlendiren Başaran "Altın tabii çok hızlı arttı. Son bir yılda yüzde 70'e yakın artış yaptı. Dolayısıyla biraz sakinlemesi, kar realizasyonu olması gayet normal. Bunun en önemli nedenlerinden biri Trump'ın bu Çin'le olan tarife savaşlarından dolayı oldu bu altındaki şey. Şimdi tekrardan böyle bir uzlaşma olma durumunda altında bir realizasyonun oluşması gayet normal. Eğer tarife olayları tekrar ilerlerse, tekrardan bu tarife savaşları büyürse, tekrardan altında bir hareket olabilir ama benim gördüğüm; çok hızlı hareket eden bir varlık olduğu için, çok hızlı arttığı için biraz riskli. Altın varsa durabilir ama yeniden almak için biraz erken. Biraz bekleyelim, sakinlemesini beklemek lazım" ifadelerini kullandı.

"DÖVİZ BORCU OLANLARIN, DÖVİZ BORCUNU KAPATMASI MANTIKLI"

Dövizdeki duruma dair de değerlendirmelerini aktaran Başaran döviz borcu olanlara uyarıda da bulundu. Başaran "Dövize gelirsek; dolar ve euro çok ucuz kaldı. Bunu söylediğimde biraz eleştiriyor insanlar, tabii ekonomi bilimini bilmeyenler ama baktığınızda enflasyonun yüzde 60 olduğu yerde doların yüzde 16 artmış olması ve bunun iki yıldır böyle olması uzun vadede çok büyük risk oluşturuyor. Burada büyük bir enerji birikiyor ve Türk varlıkları acayip şekilde dolar bazı değerlenmeye başlıyor. Bunun sonunda sanayici, ticaret yapanlar zorlanmaya başlıyor. Türkiye diğer ülkelere göre daha görece olarak döviz bazında pahalı kalmaya başlıyor. Bunun sonunda da bir yerde bu dövizin bir atak yapması yani yukarı doğru bir artış yapması gayet olası. Bunun da tabii sürecini kimse bilemez. Ama faizler düştüğü bir zaman, burada dövizde bir atak olabilir. O yüzden hani döviz borcu olanların, döviz borcunu kapatması mantıklı" dedi.

"PANİK DURUMLARINDA ARSA YATIRIMI YAPMAK ÇOK MANTIKLI DEĞİL"

İstanbul'daki deprem sonrası ev ve arsa fiyatlarına dair gelişmelerle ilgili de konuşan Başaran "Depremden sonra daha önceki depremde de olduğu gibi tabii arsa fiyatlarına, arsalara ciddi bir talep oluştu. Daha önce de olmuştu bu. İnanılmaz şekilde hızlı bir talep oluşuyor, böyle dönemlerde, insanlar psikolojisi bozulduğu için yaşayamayacakları yerde de belki yaşarız diye arsalar, tarlalar almaya başlıyorlar. Ama çoğu o deprem bitip o korku azaldığında bunu, aldığı yerleri, gittiğinde yaşayamayacağını görüyor ve daha ucuza satmak zorunda kalabiliyor. Dolayısıyla böyle panik durumlarında gayrimenkul yatırımı yani arsa yatırımı yapmak çok mantıklı değil. Aynı şekilde bu dönemlerde evlerinden de korkup panikle satanlar oluyor 3 kuruşa, bu da mantıklı değil. Sonuçta bu 3 kuruşa satıyorlar, niye, depremde burada oturamam diye, deprem olursa diye düşünüyor. Ama onu sattığında sonra daha iyisini bulamıyor, sonra evsiz kalıyor" ifadelerini kullandı.

"PİYASA TEKRAR DENGEYE GELDİĞİNDE..."

Devamında Başaran "Dolayısıyla ana fikir şu; böyle korku durumlarında arsa alacaksanız da almamak, ev satacaksanız da satmamak lazım. Çünkü piyasalar normale dönüyor, piyasalar korkuyu fiyatladığında ev fiyatlarını, eski evleri özellikle aşırı düşük fiyatlıyor, arsaları da veya yeni evleri de aşırı yüksek fiyatlıyor. Dolayısıyla böyle dönemlerde biraz sakin kalmak lazım. Zamanı gelince zaten 1- 2 ay sonra piyasa tekrar dengeye geldiğinde yine yatırım yapacaksanız arsanızı da evinizi de yatırım yapıp alıp satabilirsiniz ama bu dönemlerde değil" şeklinde konuştu.

"NE BORSA NE KONUT NE ARSA ÇOK ALTERNATİF OLAMIYOR"

Yatırım araçları ile ilgili de konuşan Başaran "Şu an en iyi yatırım aracı ne derseniz, maalesef faiz böyle yüksek olduğu için faiz en iyi yatırım aracı gibi gözüküyor. Çünkü faizin bu kadar yüksek olduğu yerde kısa vadede kimse alternatif olamıyor. Ne borsa, ne konut, ne arsa çok alternatif olamıyor. Dolayısıyla kısa vadeli düşünenler için faiz veya faiz hassasiyeti olanlar için kar payı en mantıklı yatırım aracı gibi gözüküyor. Daha hızlı değil de daha uzun vadeli düşünenler için ise tabii böyle günler borsada yatırım yapan, iyi şirkette yatırım yapanlar, ucuzken yatırım yapanlar, önümüzdeki 2-3 yıl içerisinde borsa tekrar ralli yaptığında tabii ciddi paralar kazanabilir. Dolayısıyla uzun vade için borsa, ucuz şu anda, ama kısa vade için faiz çok avantajlı gözüküyor. Aynı şekilde Amerikan borsası da 15 bin civarı çok mantıklı noktalar, oralara gelmişti döndü, oralara yine gelirse oralardan iyi şirketler toplanabilir. Toprak yatırımı ise bunların hepsini geçen, uzun vadedeki en çok getiri sağlayan toprak yatırımı tabii oluyor. Ama uzun vadeli bir yatırımdır, minimum 5 yıllık bir yatırımdır. Öyle uzun vadeli düşünenler için de çocukları için imar çeperlerinde, büyük şehirlerin imar çeperlerinde toprak yatırımı yapmak, gelecekteki en büyük kazanç olabilir" dedi.