Ne dolar ne euro! Türk Lirası ve altın dönemi başlıyor: Mevduat faizi için 'yakın vadede oldukça yüksek' diyerek uyardı

Merkez Bankası'nın faiz artırım kararı mevduat faizlerini yukarı çıkaracak ortalama yüzde 46 olan mevduat faizinin yüzde 50’yi görmesi ilerleyen süreçte de yüzde 55'lere kadar çıkması bekleniyor.

TL MEVDUAT FAİZLERİ YÜZDE 55’İ GÖREBİLİR

Uzmanlara göre Merkez Bankası Aralık ve Ocak ayında da faiz artışına devam ederek politika faizini yüzde 45 seviyesine yükseltecek ve eğer bu durum yaşanırsa bankaların mevduat sahiplerine sunduğu faiz oranları da yüzde 55'e kadar yükselecek.

ÖRNEK HESAPLAMA YAPILDI

Örneğin 500 bin liranız var ve bu parayı vadeli mevduat hesabında değerlendirmek istiyorsunuz vade 92 gün faiz oranı ise yüzde 45 vade sonundaki getiri 53 bin 876 lira… Faiz oranı yüzde 50'ye çıkarsa getiri 59 bin 863 liraya, faiz oranı yüzde 55'e çıkarsa vade sonundaki getiri 65 bin 849 liraya çıkacak. Ancak yüzde 55’lik faiz oranı Ocak ayındaki beklenti, işte bu nedenle uzmanlar parası olanlar 32 gün vadeli bağlayıp beklemesi gerektiğini belirtiyor.

2024 ALTIN YILI OLACAK

Kur getirisi ve faiz oranı düştüğü için kur korumalı mevduat artık cazip değil uzmanların tavsiyesi vadeli mevduatın yanında güvenli olarak görülen altın olduğu da konuşuluyor. Kanal D Haber’e konuşan Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Filiz Eryılmaz ise faiz oranlarındaki yükseliş ile ilgili şu ifadeleri kullandı:

“Mevduat faizlerinde yüzde 50 bandına doğru hızlı bir yükseliş görme ihtimalimiz yakın vadede oldukça yüksek. Meblağa göre yüzde 55'in üzerinde bile faizin verildiği bir süreci göreceğiz. 2024 altın yılı olacak 2024'e altında güçlü yükselişleri göreceğiz. Dolayısıyla altında her geri çekilme bir alım fırsatıdır.”







