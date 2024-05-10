Ne et, ne zeytinyağı ne peynir... 200 TL 15 yılda böyle eridi! Rekor seviyede düşüş!

TÜİK verilerine göre Ocak 2009-Nisan 2024 tarihleri arasında tüketici enflasyonu yüzde 1.271 oldu. 2009 yılında hayatımıza giren 200 TL, 15 yılda yüksek enflasyon karşısında satın alma gücünü büyük oranda kaybetti. Bugün en büyük kağıt para olan 200 TL ile yarım kilo et bile alınamıyor.

Sözcü'de yer alan habere göre, 2009’daki 200 TL satın alma gücü bakımından artık 2.743 TL’ye karşılık geliyor. 2009’un Ocak ayında 45 litrelik bir arabanın deposu 126 lira 45 kuruşa doluyordu. En büyük banknot artık 4.6 litre benzin almaya yetiyor.

YARIM KİLO ET BİLE ALINAMIYOR!

2009’da en büyük banknot ile kilogram fiyatı 16 TL olan dana etinden 12.5 kilogram alınabiliyordu. Ancak et fiyatlarının 600 TL’ye dayanmasıyla artık yarım kilogram et bile alınamıyor.

Zeytinyağının litre fiyatı ise aynı dönemde 11.1 liradan 394 TL’ye yükseldi. Beyaz peynirin kilogram fiyatı 2009’da 10.8 TL iken bugün 567 TL’ye çıktı. Adedi 24 kuruş olan yumurta bugün 5.49 TL’ye, litresi 1.8 TL olan sütün litre fiyatı da 40 liraya ulaştı. D





