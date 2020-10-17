Ne kadar doğalgaz bulundu? Doğalgaz rezervi ne kadar? Kaç metreküp doğalgaz bulundu?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yaptığı cuma günü müjdesinden sonra bir süredir vatandaşlar arasında kaç yıllık doğalgaz bulundu sorusunun yanıtı araştırılıyordu. Son olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan oldukça önemli doğalgaz rezervi açıklaması yaptı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan; Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile beraber Fatih sondaj gemisinde incelemelerde bulundu. Peki, kaç metreküp doğalgaz bulundu? İşte detaylar...
Erdoğan, Fatih Gemisi’ndeki Sondaj Yönetim Odası’nda çalışma yürüten personele seslendi ve Sakarya gaz sahasındaki sondaj faaliyetinin tamamlanması için talimatta bulundu. 20 Temmuz’da başlanan Sakarya gaz sahasındaki sondaj faaliyetinin bugün nihayete erdiğini söyleyen Erdoğan, milletin senelerce hasret ile beklediği müjdeli başarılı ve gayretli çalışmalar sonucunda verdiklerini belirtti. Erdoğan, Fatih Gemisi’nde bulunan yerli ve milli imkanlar ile üretilmiş olan uzaktan kumandalı ileri teknoloji denizaltı robotu KAŞİF ile ilgili de incelemeler yaptı. Erdoğan, yeni doğalgaz rezervi ne kadar sorusuna yanıt veren önemli açıklamalar da yaptı.
Sakarya Sahası’nın Tuna-1 bölgesinde toplamda doğalgaz rezervi miktarının 405 milyar metreküpü bulunduğu söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, hedefin 2023 senesinde bu doğalgazı milletin kullanımına sunmak olduğunu söyledi. Test, analiz ve detaylı mühendislik faaliyetlerinin nihayetinde keşfedilen rezerve 85 milyar metreküpün daha eklenmiş olduğunu ifade etti. Uzaktan kumandalı ileri teknoloji ürünü olan denizaltı robotunun da petrol sektörüne kazandırıldığının müjdesini verdi.
Aynı zamanda Erdoğan, Karadeniz’de keşfedilmiş olan rezervin, bugüne dek ülkenin en büyük hidrokarbon kaynağı olduğunu belirtti. Devamının geleceğine inandığını aktaran Erdoğan, bu keşifler sayesinde ülkenin doğalgaz konusunda dışa bağımlılığının önemli oranda azalacağına dikkat çekti. Ayrıca Erdoğan, ülkemizin ve Kıbrıs halının haklarının hiçe sayıldığı hiçbir oldubittiye izin vermemek konusunda kararlı olduklarını vurguladı.
Okuyucu Yorumları 0 yorum