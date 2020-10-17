FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Ne kadar doğalgaz bulundu? Doğalgaz rezervi ne kadar? Kaç metreküp doğalgaz bulundu?

Ne kadar doğalgaz bulundu? Doğalgaz rezervi ne kadar? Kaç metreküp doğalgaz bulundu?

EKONOMİ HABERLERİ  | 17.10.2020 17:08 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın cuma günü müjdesinin ardından uzun süredir vatandaşlar arasında doğalgaz rezervi ne kadar sorusuna yanıt aranıyordu. Son olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sakarya Sahası’nın Tuna-1 bölgesindeki toplam doğalgaz rezervi miktarıyla ilgili açıklama yaptı. Peki, doğalgaz rezervi ne kadar? Kaç metreküp doğalgaz bulundu? İşte detaylar...

Ne kadar doğalgaz bulundu? Doğalgaz rezervi ne kadar? Kaç metreküp doğalgaz bulundu?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yaptığı cuma günü müjdesinden sonra bir süredir vatandaşlar arasında kaç yıllık doğalgaz bulundu sorusunun yanıtı araştırılıyordu. Son olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan oldukça önemli doğalgaz rezervi açıklaması yaptı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan; Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile beraber Fatih sondaj gemisinde incelemelerde bulundu. Peki, kaç metreküp doğalgaz bulundu? İşte detaylar...

NE KADAR DOĞALGAZ BULUNDU?

Erdoğan, Fatih Gemisi’ndeki Sondaj Yönetim Odası’nda çalışma yürüten personele seslendi ve Sakarya gaz sahasındaki sondaj faaliyetinin tamamlanması için talimatta bulundu. 20 Temmuz’da başlanan Sakarya gaz sahasındaki sondaj faaliyetinin bugün nihayete erdiğini söyleyen Erdoğan, milletin senelerce hasret ile beklediği müjdeli başarılı ve gayretli çalışmalar sonucunda verdiklerini belirtti. Erdoğan, Fatih Gemisi’nde bulunan yerli ve milli imkanlar ile üretilmiş olan uzaktan kumandalı ileri teknoloji denizaltı robotu KAŞİF ile ilgili de incelemeler yaptı. Erdoğan, yeni doğalgaz rezervi ne kadar sorusuna yanıt veren önemli açıklamalar da yaptı.

DOĞALGAZ REZERVİ NE KADAR?

Sakarya Sahası’nın Tuna-1 bölgesinde toplamda doğalgaz rezervi miktarının 405 milyar metreküpü bulunduğu söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, hedefin 2023 senesinde bu doğalgazı milletin kullanımına sunmak olduğunu söyledi. Test, analiz ve detaylı mühendislik faaliyetlerinin nihayetinde keşfedilen rezerve 85 milyar metreküpün daha eklenmiş olduğunu ifade etti. Uzaktan kumandalı ileri teknoloji ürünü olan denizaltı robotunun da petrol sektörüne kazandırıldığının müjdesini verdi.

Aynı zamanda Erdoğan, Karadeniz’de keşfedilmiş olan rezervin, bugüne dek ülkenin en büyük hidrokarbon kaynağı olduğunu belirtti. Devamının geleceğine inandığını aktaran Erdoğan, bu keşifler sayesinde ülkenin doğalgaz konusunda dışa bağımlılığının önemli oranda azalacağına dikkat çekti. Ayrıca Erdoğan, ülkemizin ve Kıbrıs halının haklarının hiçe sayıldığı hiçbir oldubittiye izin vermemek konusunda kararlı olduklarını vurguladı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Doktorlar şaştı kaldı! Henüz 1 yaşında...Doktorlar şaştı kaldı! Henüz 1 yaşında...
Anne kart online başvuru nasıl yapılır? Anne kart online başvuru nasıl yapılır?
SED yardım ödemeleri ne zaman yatacak?SED yardım ödemeleri ne zaman yatacak?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Azerbaycan, Ermenistan'a ait savaş uçağını düşürdü
Azerbaycan, Ermenistan'a ait savaş uçağını düşürdü
Yıllar güzelliğine güzellik katmış! Son hali inanılmaz...
Yıllar güzelliğine güzellik katmış! Son hali inanılmaz...
Cumhurbaşkanı yeni rezervi açıklayacak!
Cumhurbaşkanı yeni rezervi açıklayacak!
Cumhurbaşkanı Erdoğan Fatih sondaj gemisinde
Cumhurbaşkanı Erdoğan Fatih sondaj gemisinde
Herkes bitti sanıyor...
Herkes bitti sanıyor...
Altın haftayı nasıl kapattı?
Altın haftayı nasıl kapattı?
Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
KYK burs, kredi ve yurt başvurusu ne zaman?
KYK burs, kredi ve yurt başvurusu ne zaman?
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
VGM bursu için son günler...
VGM bursu için son günler...
Evden paketleme işi kazandırıyor!
Evden paketleme işi kazandırıyor!
Kredi Sicil Affı Yasası çıkıyor mu?
Kredi Sicil Affı Yasası çıkıyor mu?
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Karadeniz'de büyük keşif! Konutlardaki gaz tüketiminin tamamı yerli kaynakla karşılanabilecek
Karadeniz'de büyük keşif! Tamamı yerli kaynakla karşılanabilecek
Bakan Albayrak'tan 'doğalgaz rezervi' mesajı
Bakan Albayrak'tan 'doğalgaz rezervi' mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıkladığı müjde, Zonguldaklıları sevindirdi
Erdoğan’ın açıkladığı müjde, Zonguldaklıları sevindirdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sakarya gaz sahası talimatı
Erdoğan'dan 'Sakarya' talimatı
Anne Kart başvuruları devam ediyor... Anne Kart nerden alınır İBB Anne Kart kaç yıl geçerli? Anne kart başvuru sonucu sorgulama ekranı ve fiyatı!
Anne kart online başvuru nasıl yapılır?
Karadeniz'de keşfedilen doğal gaz rezervi ne kadar? Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu
Cumhurbaşkanı Erdoğan Fatih sondaj gemisinde

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.