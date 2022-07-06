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Ne kadar emekli maaşı alırım? Emekli olunca maaşım ne kadar olur? 2022 emeklilik yaşı ve maaş hesaplama robotu

06.07.2022 11:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ne kadar emekli maaşı alırım sorusu, çalışmakta olan veya yeni işe giren vatandaşlar tarafından merak konusu olmaya devam ediyor. Vatandaşların emekli olabilmesi için belli kriterleri yerine getirmesi gerekiyor. 4A, 4B, 4C emeklilik için farklı tablolar bulunuyor. Bugün emekli olsam ne kadar maaş alırım? ya da emekli maaşı nasıl hesaplanır? soruları hep gündemde olan sorular arasında yer alıyor. Peki bugün emekli olsanız ne kadar maaş alırsınız? İşte detaylar.

Ne kadar emekli maaşı alırım? Emekli olunca maaşım ne kadar olur? 2022 emeklilik yaşı ve maaş hesaplama robotu

Emekli olmak isteyen ve emekli olunca ne kadar maaş alacağının hayalini kuran vatandaşlar internetten araştırmalarını sürdürüyor. Emeklilik yaşı kişiden kişiye belli meslek gruplarına ve cinsiyete göre değişen bir durumdur. Ekonomik durum ve enflasyon da baz alınarak yıllara göre değişiklik göstermektedir. Vatandaşların merak ettiği 'Emekli olsam ne kadar maaş alırım?' ve 'Emeklilik yaşı hesaplama robotunu nasıl kullanırım?' sorusuna sizler için yanıt bulduk. Peki, ne kadar emekli maaşı alırım? İşte 2022 emeklilik yaşı ve maaş hesaplama robotu.

BUGÜN EMEKLİ OLSAM NE KADAR MAAŞ ALIRIM?

Son yapılan açıklamalara göre yasa ile malullük ve yaşlılık sigortasından ödenen aylıklar ve aylıklar ile birlikte her ay itibarıyla yapılan ödemeler toplamı, ek ödeme de dâhil 2 bin 500 TL'den az olamayacak. Uzun süre SGK'ya bağlı olarak aktif çalışan vatandaşlar aylık hesaplamalarını kolaylıkla yapabiliyorlar.

SGK emekli maaşı sorgulamak için: https://uyg.sgk.gov.tr/AylikHesap/ bu linke tıklayarak SGK'nın sitesine giriş yapın, TC Kimlik Numarası, SSK Sicil Numarası, Baba Adı, Nüfus İl, Doğum Tarihi gibi istenen bilgileri eksiksiz bir şekilde doldurulduktan sonra sorgulama yazan yere tıklayarak emekli aylık hesaplama yapabilirsiniz.

SGK EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA

Sosyal Güvenlik Kurumu'nun vatandaşlara sunduğu emeklilik yaşı ve maaş hesaplama robotu sayesinde emekli aylığınızı öğrenebiliyorsunuz.

SGK emekli maaşı sorgulama işlemleri: https://uyg.sgk.gov.tr/AylikHesap/ bağlantısına giderek giriş yaptıktan sonra TC Kimlik Numarası bilginizi girin. SSK Sicil Numarası bilginizi, baba adınızı, nüfusa Kayıtlı olduğunuz ili ve doğum tarihinizi girin. Ardından sorgulama butonuna tıklayarak sonuçlara ulaşabilirsiniz. Prim günü sayısı 3600'den az olan vatandaşların emekli aylık bilgisi görünmeyecektir.

SGK EMEKLİLİK YAŞI HESAPLAMA 2022, NE ZAMAN EMEKLİ OLURUM ?

Sosyal Güvenlik Kurumu'nun ne zaman emekli olurum robotunu kullanarak tablo ile net bir şekilde emekli olacağınız yaşı kolayca öğrenebilirsiniz.

Cinsiyetiniz, doğum tarihiniz ve hizmete başlama tarihinizle ilgili alanlarını doldurun. Maluliyetiniz var mı, erken yaşlanma var mı? kısımlarını evet ya da hayır olarak seçin. SSK prim ödeme gün sayınız, diğer sandıklara ait gün sayınız, askerlik/sanatçı gün sayınız fiili gün sayınız, yurt dışı gün sayınız, 3600 günün doldurulduğu tarih, gerekli bilgileri girip GÖNDER tuşuna bastıktan sonra karşınıza net bir tablo çıkacaktır.

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