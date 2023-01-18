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NE KADAR EMEKLİ MAAŞI ALIRIM? SSK, Bağkur, SGK 4A ve e- Devlet 4B, 4C emekli maaşı hesaplama

18.01.2023 15:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Emekli maaşı hesaplama ekranı, SSK ve Bağkur emeklileri tarafından merak konusu oldu. EYT açıklaması ve 2023 ocak zammının ardından emekli maaşı hesaplama ekranı yoğun ilgi görüyor. Emekli maaşı hesaplamasında bir kişinin çalıştığı süre, ödenilen prim miktarı gibi çok sayıda kriter etkili oluyor. Peki, ne kadar emekli maaşı alırım? İşte SSK, Bağkur, SGK 4A ve e- Devlet 4B, 4C emekli maaşı hesaplama ekranı

NE KADAR EMEKLİ MAAŞI ALIRIM? SSK, Bağkur, SGK 4A ve e- Devlet 4B, 4C emekli maaşı hesaplama

Emekli maaşı hesaplama ekranı yoğun ilgi görüyor. 4A emekli maaşı SGK üzerinden sorgulanabiliyordu. Ancak 2023 ocak zammının ardından kurum tarafından yapılan açıklamada, “2023 yılı Ocak dönemi aylık artışı verileri sisteme yükleninceye kadar uygulama geçici olarak kapatılmıştır.” denildi. 4B Bağ-Kur emeklisi olan vatandaşlar ise e-Devlet sistemine giriş yaparak kolayca alacakları maaş tutarını sorgulayabiliyorlar.

EMEKLİ MAAŞI NASIL HESAPLANIR?

Sosyal Güvenlik Kurumu'nun vatandaşlara sunduğu emeklilik yaşı ve maaş hesaplama robotu sayesinde emekli aylığı sorgulanabiliyor. Kurum tarafından yapılan açıklamada, "2023 yılı Ocak dönemi aylık artışı verileri sisteme yükleninceye kadar uygulama geçici olarak kapatılmıştır." denildi.

SGK emekli maaşı sorgulama işlemleri: https://uyg.sgk.gov.tr/AylikHesap/ bağlantısına giderek giriş yaptıktan sonra TC Kimlik Numarası bilginizi girin. SSK Sicil Numarası bilginizi, baba adınızı, nüfusa Kayıtlı olduğunuz ili ve doğum tarihinizi girin. Ardından sorgulama butonuna tıklayarak sonuçlara ulaşabilirsiniz. Prim günü sayısı 3600'den az olan vatandaşların emekli aylık bilgisi görünmeyecektir.
Sosyal Güvenlik Kurumu'nun ne zaman emekli olurum robotunu kullanarak tablo ile net bir şekilde emekli olacağınız yaşı kolayca öğrenebilirsiniz.
SGK HESAPLAMA EKRANI-TIKLAYINIZ

Cinsiyetiniz, doğum tarihiniz ve hizmete başlama tarihinizle ilgili alanlarını doldurun. Maluliyetiniz var mı, erken yaşlanma var mı? kısımlarını evet ya da hayır olarak seçin. SSK prim ödeme gün sayınız, diğer sandıklara ait gün sayınız, askerlik/sanatçı gün sayınız fiili gün sayınız, yurt dışı gün sayınız, 3600 günün doldurulduğu tarih, gerekli bilgileri girip GÖNDER tuşuna bastıktan sonra karşınıza net bir tablo çıkacaktır.
eyt

4B EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA

4B Bağ-Kur emeklisi olan vatandaşlar ise e-Devlet sistemine giriş yaparak kolayca alacakları maaş tutarını görüntüleyebilirler. Bu işlem için hizmet dökümü sayfasında yer alan 4B Emekli Maaşı Hesaplama linkine tıklayarak esnaf veya tarım işçisi seçeneklerini seçmeniz gerekmektedir.
4B EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA-TIKLAYINIZ
asgari-ücret-ne-zaman-açıklanacak

4C EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA

Bu hesaplama işlemini uyg.sgk.gov.tr/HizmetHesabi4c/ veya e-Devlet sistemine giriş yaparak gerçekleştirebilirsiniz. Hesaplama işlemi için link üzerinden açılan ekrandan istenen bilgileri doldurmanız gerekiyor.
4C EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA-TIKLAYINIZ

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
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