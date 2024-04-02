'Ne oluyiii burada ya?' Hilmi Türkmen Sinem Dedetaş'a devir teslimi yapmadan Üsküdar Belediyesi kapandı!

31 Mart seçimlerinden çıkan en sürpriz sonuçlardan bir tanesi kuşkusuz Üsküdar ilçe belediyesinin AK Parti'den CHP'ye geçmesiyle kaydedildi. %49,90 oy alarak belediye başkanı seçilen Sinem Dedetaş, AK Parti adayı Hilmi Türkmen'e %7 puan fark atmıştı. Bugün el değiştiren Üsküdar belediyesinden gelen görüntüler gündeme bomba gibi düştü. Görüntülerde belediyede hiçbir personelin bulunmadığı görüldü. Videoyu kaydeden kişinin ifadeleri izleyenleri güldürdü.

'NE OLUYİİİ BURADA YA?'

Henüz mazbatasını almayan Dedetaş, seçimleri kazandıktan sonra Üsküdar'daki değişim merakla beklenirken, bir kişinin Üsküdar Belediyesi'ni kaydettiği görüntüler sosyal medyada büyük ses getirdi. Görüntülerde belediyede hiçbir çalışanın bulunmadığı dikkatlerden kaçmazken, kaydı alan kişi şu ifadeleri kullandı.

"Üsküdar Belediyesi'ni kapatmışlar ya. Bir tane adam yok müdürlüklerde. Ne memuru ne amiri kimse yok. Ne oluyi burada ya. Sadece temizlik görevlileri var onlara soruyorsun, 'abi herkes izinli' diyor."

SİNEM DEDETAŞ'IN BAŞARI DOLU HİKAYESİ

İTÜ Gemi İnşaatı ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği Bölümünden mezun olan ve İTÜ Gemi İnşaatı ve Gemi Makinaları Mühendisliği Bölümünde yüksek lisans eğitimini tamamlayan Sinem Dedetaş, gemi inşaatı ve işletmeciliği, enerji verimliliği, optimizasyon, farklı malzemelerin gemi yapısında kullanılması, yakın deniz taşımacılığı ve küçük tekneler gibi alanlarda pek çok faaliyet yürütmüştür.

2019 öncesi Haliç Tersanesi'nin AVM yapılmasına karşı çıkması dolayısıyla, AKP'li İBB yönetimi kendisinin tesise girişini yasaklanan Dedetaş, 2019'da Ekrem İmamoğlu tarafından Haliç Tersanesi'nin bağlı olduğu Şehir Hatları'na Genel Müdür olarak atanmıştı.

Dedetaş Haliç Tersanesi'nin cirosunu 1 milyon TL'den 130 milyon TL'ye kadar çıkararak büyük bir başarı yakalamış ve herkesin dikkatini çekmişti.

ÜSKÜDAR'DA 7 PUANLIK FARK ATTI

Dedetaş, 31 Mart'ta yapılan seçimlerde AK Parti adayı Hilmi Türkmen'e 7 puan fark atarak seçimi kazandı.

Üsküdar'da seçim sonuçlarının açıklanması sonrası oluşan tablo şu şekilde:

CHP: %49,90

AK Parti: %42,37

Yeniden Refah Partisi: %2,15

Zafer Partisi: %2,07







