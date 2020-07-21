Ne zaman altın alınır? Altın fiyatları yükselecek mi?

Altın yorumları uzman kişiler tarafından geldikçe vatandaşlar da belirsizliğini koruyan ve her yeni gün şaşırtan altın ile ilgili kararlarına yön vermeye çalışıyor. Son olarak altın alma ihtiyacı bulunan vatandaşlar arasında “Ne zaman altın alınır?” tartışmaları devam ediyor. Altın ne zaman almak gerekir konusuna görüşlerini paylaşan Troy İş Geliştirme Yöneticisi Doğukan Çiçek, altın fiyatları yükselecek mi konusunda da düşüncelerini belirtti.

Altın ne zaman alınmalı?

Vatandaşların merakla cevabını beklediği ne zaman altın almalı sorusu ile ilgili olarak Doğukan Çiçek, altının ciddi bir rallisinin olduğunu, Merkez bankaları ve hükümetler kanalı ile piyasalara bolca likidite verilmeye devam edildiğini belirtti. Çiçek, negatif reel faizden kaçan yatırımcıların kendilerine getiri arayışı ile altını tercih etme durumlarının sürdüğünü de söyledi.

Altın almak için doğru zaman konusunda yaşanan belirsizlikler ve sürekli değişen dengeler nedeniyle net bir şey söylemek mümkün olmasa da “Altın ne zaman almalıyız?” sorusuna yanıt olabilecek bazı görüşler belirtilebiliyor. Altın almak için uygun zaman ile alakalı olabilecek görüşlerini dile getiren Doğukan Çiçek; gram altında dolar ons görüşlerinin paralel olduğunu belirtti. Ons tarafında beklenen yükselişin gramda da beklendiğini söyleyen Çiçek, 401 TL’ye kadar yükselmiş olan bir gram altında kar realizasyonu gelmesini beklemenin doğru bir bakış açısını olacağını dile getirdi. “Altın yükselir mi?” ve yükseliş sürer mi konularında da düşüncelerini aktaran Çiçek, yükselişin süreceğini ancak bu noktalardan gelecek geri çekilmenin alım fırsatını olabileceğini ekledi.