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Ne zaman altın alınır? Altın fiyatları yükselecek mi?

EKONOMİ HABERLERİ  | 21.07.2020 10:52 | Son Güncelleme

“Ne zaman altın alınır?” sorusu uzun süredir vatandaşların gündemini meşgul ediyor. Düğün sezonu nedeniyle altın alacaklar “Altın fiyatları yükselecek mi?” sorusuna yanıt arıyor. Troy İş Geliştirme Yöneticisi Doğukan Çiçek, alım fırsatı ile ilgili görüşlerini belirtti. Citigroup analistlerine göre ise altında rekor an meselesi.

Ne zaman altın alınır? Altın fiyatları yükselecek mi?

Altın yorumları uzman kişiler tarafından geldikçe vatandaşlar da belirsizliğini koruyan ve her yeni gün şaşırtan altın ile ilgili kararlarına yön vermeye çalışıyor. Son olarak altın alma ihtiyacı bulunan vatandaşlar arasında “Ne zaman altın alınır?” tartışmaları devam ediyor. Altın ne zaman almak gerekir konusuna görüşlerini paylaşan Troy İş Geliştirme Yöneticisi Doğukan Çiçek, altın fiyatları yükselecek mi konusunda da düşüncelerini belirtti.

Altın ne zaman alınmalı?

Vatandaşların merakla cevabını beklediği ne zaman altın almalı sorusu ile ilgili olarak Doğukan Çiçek, altının ciddi bir rallisinin olduğunu, Merkez bankaları ve hükümetler kanalı ile piyasalara bolca likidite verilmeye devam edildiğini belirtti. Çiçek, negatif reel faizden kaçan yatırımcıların kendilerine getiri arayışı ile altını tercih etme durumlarının sürdüğünü de söyledi.

Altın almak için doğru zaman konusunda yaşanan belirsizlikler ve sürekli değişen dengeler nedeniyle net bir şey söylemek mümkün olmasa da “Altın ne zaman almalıyız?” sorusuna yanıt olabilecek bazı görüşler belirtilebiliyor. Altın almak için uygun zaman ile alakalı olabilecek görüşlerini dile getiren Doğukan Çiçek; gram altında dolar ons görüşlerinin paralel olduğunu belirtti. Ons tarafında beklenen yükselişin gramda da beklendiğini söyleyen Çiçek, 401 TL’ye kadar yükselmiş olan bir gram altında kar realizasyonu gelmesini beklemenin doğru bir bakış açısını olacağını dile getirdi. “Altın yükselir mi?” ve yükseliş sürer mi konularında da düşüncelerini aktaran Çiçek, yükselişin süreceğini ancak bu noktalardan gelecek geri çekilmenin alım fırsatını olabileceğini ekledi.

Altın alınır mı?” ya da “Altın artacak mı?” sorularına karşılık görüşlerini paylaşan Doğukan Çiçek, altında dolar ons cinsinden rekor seviyelerin beklendiğini vurguladı. “Altın düşecek mi?” diye merak edenler için düşüş beklentisinin yanı sıra altında yeni bir rekor seviyesinin görülebileceği belirtiliyor. Vatandaşlar şu an altın bozdurmak mantıklı mı sorusuna da yanıt aramaya devam ediyor.

Altın fiyatları artacak mı?

Altın fiyatları yorumları hakkında Citigroup analistlerinin de çeşitli düşünceleri bulunuyor. “Altın artar mı?” sorularına karşılık dolar cinsinden altında olası rekorun an meselesi olduğunu belirten analistleri tarafından ABD doları cinsinden altının önümüzdeki 6 ile 9 ay içinde rekor kırması bekleniyor. Banka tarafından altının önümüzdeki 3 ile 5 ay içinde ise % 30 ihtimal ile ons başı 2 bin doları aşması bekleniyor. Altın ihtiyacı bulunan vatandaşlar ise “Altın ne zaman ucuzlar?” sorusuna olumlu bir yanıt almayı bekliyor.

Altın almak mantıklı mı?” sorusu da vatandaşlar arasında son zamanlarda sıklıkla tartışılıyor. Citi analistlerinin hazırladığı emtia görünümü raporuna göre düşük reel faizler, gevşek para politikaları, rekor ETF girişleri ve altın varlıklarındaki alımın artışı yükselişi destekliyor. Dolayısıyla “Altın ne zaman almak gerekir?” sorusuna direkt olarak yanıt olmasa da Citi analistlerine göre altının dolar cinsinden tekrar yeni zirveler görmesi an meselesi.

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