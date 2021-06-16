Ne zaman emekli olurum? Ne zaman emekli maaş alırım? İşte prim gün sayısı hesaplama sayfası

Yıllarca çalışıp, didinip yaşını alınca emekli olup rahat sürmek isteyenler, ne zaman emekli olacağını öğrenmek için araştırmalar yapıyor. Hesaplamanın ardından ise emekli olduklarında ne zaman emekli maaş alacakları ise ayrı bir soru. Konuyla ilgili olarak tüm merak edilenleri bir araya topladık.

NE ZAMAN EMEKLİ OLURUM?

Normal şartlar baz alınarak emeklilik gününüzü hesaplamak için e-Devlet üzerinden giriş yaptıktan sonra, arama bölümüne “normal şartlarda ne zaman emekli olurum?” yazdığınız takdirde karşınıza doldurmanızı istenen bir sayfa açılacak. Öncelikle 4A, 4B, 4C olarak adlandırılan sigorta kollarından hangisine aitseniz onu seçmeniz gerekiyor. SSK’lı iseniz 4A, Bağ-Kur’lu iseniz 4B, emekli sandığına bağlı çalışıyorsanız 4C’yi işaretlemelisiniz. Daha sonra ise altta buluna işe giriş tarihinizi gün, ay, yıl şeklinde seçerek sorgulamayı gerçekleştirebilirsiniz. Sorgulamada kaç yaşında emekli olacağınız ve ne kadar prim ödemeniz gerektiğine dair bilgilere erişebilirsiniz. Emeklilik hesaplamasına doğrudan ulaşmak için aşağıda bulunan bağlantıyı tıklayabilirsiniz.