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Nebati'den merkez bankalarına faiz mesajı: 'Resesyon endişelerini arttırıyorlar'

02.11.2022 12:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin gündeminde yeniden dünya merkez bankalarının faiz artırım hamleleri vardı. MÜSİAD EXPO 2022 açılışında konuşan Bakan Nebati faiz artırımı yapan merkez bankalarını işaret ederek, "Merkez Bankaları sıkı para politikaları uygulamaya ortaya koymuş olmaları resesyon endişelerini artırıyor" dedi.

Nebati'den merkez bankalarına faiz mesajı: 'Resesyon endişelerini arttırıyorlar'

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, MÜSİAD EXPO 2022 Açılış Töreni'deki konuşmasında Türiye Ekonomi Modeli'ndeki uygulamaları, iş dünyasına yaplan destekleri ve yapılan çalışmalar doğrultusunda gelecek beklentilerini aktardı. Bakan Nebati burada yaptığı konuşmada, "Turizm tahminlerimizi yukarı yönlü revize ediyoruz. 2022'de turizmde 44 milyar dolar gelir hedefliyoruz" açıklamasını yaptı.

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Nebati’nin konuşmasından diğer önemli satırbaşları şöyle:

İnanıyorum ki Türkiye yüzyılı ideallerimize, bu ideallerimizin gerçekleştirilmesinde gayretle çalışarak tek tek ulaşacağız. Küresel ekonomi bugün zorlu bir dönemeçten geçiyor. Rusya, Ukrayna gerilimi, küresel enflasyon baskısı ve artan resesyon riskleri nedeniyle uluslararası kuruluşların büyüme beklentilerini aşağı yönlü revize ettiklerini gözlemliyoruz.

Salgın sonrası artan taleple birlikte tedarik zincirlerinde bozulma ve birçok emtiada arzın kısıtlanması fiyatları yukarı yönde etkiliyor. Birçok ülkede son 40 yılın en yüksek enflasyon oranları, hatta 70 yılın en yüksek enflasyon oranları kaydediliyor. Merkez Bankaları sıkı para politikaları uygulamaya ortaya koymuş olmaları resesyon endişelerini artırıyor.

Biz Türkiye olarak tüm bu küresel sıkıntılara rağmen tehditleri fırsatlara çevirerek başarı ile ilerlemeye devam ediyoruz. Türkiye ekonomi modeli (TEM) bu kapsamda attığımız adımlarla güçlü, dengeli ve istikrarlı büyüme trendimiz tüm küresel çalkantılar rağmen 2022’nin ilk yarısında yüzde 7.5’luk büyüme sağladı. 8 çeyrektir pozitif büyüme kaydeden ekonomimiz makine ve teçhizat yatırımları da 11 çeyrekten bu yana kesintisiz bir şekilde artıyor.


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Faiz kararı

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