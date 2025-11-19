Nefes Kredisi başvuruları yeniden gündemde: Şartlar ve başvuru süreci

KOBİ'ler İçin Can Suyu Niteliğindeki Nefes Kredisi'nde Son Gelişmeler

Ekonomik dalgalanmaların yaşandığı dönemlerde, KOBİ'lerin finansman ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sunulan Nefes Kredisi, son günlerde yeniden gündeme geldi. Özellikle artan maliyetler ve daralan piyasalar karşısında zorlanan işletmeler için bu kredi, bir can suyu niteliği taşıyor. Peki, Nefes Kredisi nedir, şartları nelerdir ve başvuru süreci nasıl işliyor? İşte detaylar:

Nefes Kredisi Nedir?

Nefes Kredisi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Kredi Garanti Fonu (KGF) işbirliğiyle hayata geçirilen, KOBİ'lerin finansman erişimini kolaylaştırmayı amaçlayan bir kredi programıdır. Bu kredi, özellikle bankalar nezdinde kredi notu düşük olan veya teminat yetersizliği yaşayan KOBİ'ler için önemli bir fırsat sunmaktadır.

Nefes Kredisi Şartları Nelerdir?

Nefes Kredisi'nin şartları, dönemsel olarak değişiklik gösterebilmektedir.

KOBİ Olma Şartı: İşletmenin KOBİ statüsünde olması gerekmektedir. Bu, çalışan sayısı ve yıllık ciro gibi kriterlere göre belirlenir.

TOBB'a Kayıtlı Olma Şartı: Krediye TOBB'a bağlı tüm oda-borsa üyesi işletmelerin başvurabilir.

Başvuru Süreci Nasıl İşliyor?

Nefes Kredisi başvuruları genellikle anlaşmalı bankalar aracılığıyla yapılmaktadır. İşletmelerin başvurularını Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası, Denizbank, Garanti Bankası, Akbank, Yapı Kredi ve Ziraat Katılım şubelerine yapabileceği bildirildi.

Artırılan kredi hacminde mevcut koşulların aynen devam edeceği belirtilen Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin açıklamasında, "Bir firma azami 1,5 milyon lira kredi kullanabilecek. Krediler, 6 ay anapara ödemesiz şekilde azami 36 ay vadeli olacak. Kredi, 24 aya kadar yüzde 33, 24 ay üzerinde de yüzde 32 faizle kullandırılacak." ifadesi kullanıldı.

Son Gelişmeler

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Nefes Kredisi'nin ikinci paketinin kredi hacmi 25 milyar liradan 50 milyar liraya yükseltilirken, söz konusu desteğe ilişkin başvurular 19 Kasım'da başlayacak. Bu, özellikle ekonomik zorluklar yaşayan KOBİ'ler için olumlu bir gelişme olarak değerlendiriliyor. Güncel başvuru tarihleri ve detaylı şartlar için TOBB'un ve anlaşmalı bankaların resmi internet sitelerinin takip edilmesi önemlidir.

Nefes Kredisi, KOBİ'lerin finansman ihtiyaçlarını karşılamada önemli bir rol oynamaktadır. Başvuru şartlarını dikkatlice inceleyerek ve gerekli belgeleri eksiksiz hazırlayarak, işletmeler bu krediden yararlanabilir ve ekonomik zorlukların üstesinden gelebilirler. Güncel gelişmeleri takip etmek, başvuru sürecinde doğru adımlar atılmasını sağlayacaktır.