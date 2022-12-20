Nemalandırma nedir? Nemalandırma nasıl yapılır?

Nemalandırma birçok kişi tarafından değerlendirilir. Ancak nemalandırmanın tam olarak ne olduğu ve nasıl yapıldığı konusunda dikkat etmek gereklidir. Kısaca nemalandırma faiz ödemesi anlamına gelir. Hisse senedi, vadeli mevduat ve yatırım hesabı olarak da nemalandırma yapılabilir. Nemalandırma belirlenmiş olan ögeler ile birlikte hesaplanması yapılabilir. Klasik faiz ile arasında bazı farklılıklar olan nemalandırma işleminde dikkat edilmesi gereken durumlar vardır.

Nemalandırma nedir?

Boşta duran ve kullanılabilir durumda olan bakiyenin faiz getirisi elde etmek üzere günlük olarak kullanılmasına nemalandırmak denir. Bunun yanı sıra hisse senedi veya yatırılan para ile gelen faizli geri ödemeye nemalandırma olarak bilinir. Nemalandırma, klasik faize göre bazı farklılıklara sahiptir. Nemalandırmada yatırılan parada bir değişiklik olması hâlinde faiz miktarı değişmemektedir. Ancak bazı durumlarda bu farklılık gösterebilir. Örneğin vadeli mevduat üzerinden yatırılan para miktarı ile faiz miktarı duruma göre değişiklik gösterebilir. Yani vadeli mevduat hesabına yatırılan para miktarına göre faiz getirisi farklılık gösterir.

Nemalandırma nasıl yapılır?

Nemalandırma işlemi kullanılabilir bakiyeniz üzerinden gerçekleşir. Belirli bir tutara sahip hesaplar için nemalandırma işlemi uygulanabilir. Bu işlem genellikle VİOP (Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası) üzerinden yapılır. Ayrıca bankalar ve devletin sunduğu bazı seçenekler ile para yatırılarak gerçekleşir. Yatırılan miktar üzerinden alınan faiz sonucu nemalandırma işlemi yapılır. Yatırım hesabı nemalandırma ile hesabınızda bulunan kullanılabilir bakiye ile işlem yapılabilir. Nemalandırma yapabilmek için genel olarak hesapta en az 5.000 TL bulunması gerekir ancak bu alt sınır fiyatı bankadan bankaya göre değişebilir.

Hisse senedi nemalandırma nedir?

Nakit teminatlara yapılan faiz ödemesine hisse senedi nemalandırma denilir. Belirli bir miktarda yatırım yapıldığında dahi hesapta bulunan mevcut bakiye üzerinden faiz ödemesi alınmaktadır. Bu durumda faiz sabit bir şekilde kalmaktadır.

Vadeli mevduat nemalandırma nedir

Vadeli mevduat nemalandırma işleminde yatırılan para miktarı değişiklik gösterirse faiz miktarı da değişir. Bankadaki hesap miktarı değiştiğinde aynı şekilde verilecek olan faiz miktarında da farklılık olacaktır. Vadeli mevduat nemalandırması, hisse senedi nemalandırmasına göre farklılık gösterir. Buradaki temel fark hisse senedi nemalandırmasında yatırılan paranın miktarı değişse de faiz ödemesinde herhangi bir değişiklik olmamaktadır. Fakat vadeli mevduat nemalandırmasında bu durum tam tersidir.



