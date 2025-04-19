Nepal'in para birimi nedir? Nepal'in para biriminin kodu ve sembolü

İlk kez Hinduizm’in ortaya çıktığı bilinen Vedik Çağ’dan bu yana yaşam olduğu bilinen Nepal toprakları oldukça köklü bir geçmişe sahip olması ile bilinmektedir. Başkenti olan Katmandu şehri aynı zamanda ülkenin en büyük şehri özelliğine de sahiptir. Resmi dili Nepalce olan ülke federal parlamenter cumhuriyet sistemi ile yönetilmektedir.

Nepal'in para birimi nedir?

Ülkenin yüzölçümü 147.516 kilometre karedir. Nüfusu ise yaklaşık olarak 28.095.714 civarındadır. Resmi dili Nepalce olan ülke ilk kez milattan önce dördüncü yüzyılda Kirat Krallığı'nın bu topraklarda kurulması ile dünya sahnesine çıkmıştır. Burada kurulan küçük çaptaki Hint prenslikleri yaklaşık olarak 18. yüzyıla kadar varlıklarını sürdürmüşlerdir.

Çeşitli evrelerden geçen ülke Güney Asya’da yer almaktadır. Güneyde Hindistan, kuzeyde Çin arasında konumlanmıştır. Dünyadaki en yüksek dağ olan Everest, Çin ile birlikte Nepal sınırları içine girmektedir. Ülkenin bir diğer özelliği de bayrağıdır. Bayrağı dikdörtgen olmayan dünya genelindeki birkaç ülkeden biri olma özelliğine sahiptir.

Nepal’in Katmandu bölgesinde yağışlı olan sezonlar genel olarak ılık ve bunaltıcı olabilmektedir. Parçalı bulutlu havanın da gözlemlendiği ülkede kurak sezonda daha az bulut olur. Coğrafi çeşitliliği olan ülkede yıl içinde genel olarak 3 derece ile 29 derece arasında değişebilen sıcaklıklar vardır.

Ülkenin para birimi ise Nepal Rupisi'dir.

Nepal'in para biriminin kodu ve sembolü nedir?

Uluslararası Standartlar Teşkilatı (ISO) dünya genelindeki standartları belirler ve düzenler. Buna göre ISO 4217 bir para birimi kodudur ve ülkelerin resmi olarak kullandıkları para birimlerini düzenlemekle yükümlüdür.

Nepal Rasta Bank tarafından dağıtılan Nepal rupisi, Nepal’in resmi para birimidir. Nepal Rupisii’nin alt para birimi paisa’dır ve bir Nepal Rupisi 100 adet paisaya bölünebilmektedir. Rs simgesi Nepal rupisi için kullanılır. Bu para biriminin kısaltma kodu ise NPR olarak belirlenmiştir.