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Nestle’den 2,6 milyar dolarlık satın alma

EKONOMİ HABERLERİ  | 31.08.2020 12:12 | Son Güncelleme

Dünyanın en büyük gıda şirketlerinden Nestle, fıstık alerjisi tedavisi üreticisi ABD'li Aimmune Therapeutics'i 2,6 milyar dolara satın almak için anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Nestle’den 2,6 milyar dolarlık satın alma

Nestle'den yapılan açıklamaya göre, Aimmune Therapeutics, yüzde 74,4 hissesi için merkezi İsviçre'de bulunan Nestle'nin hisse başına 34,5 dolar olan teklifini kabul etti.

Söz konusu teklif, merkezi Kaliforniya'da bulunan Aimmune Therapeutics'in hissesinin cuma günkü borsa kapanış fiyatının (12,60 dolar) yüzde 174'üne denk geliyor.

Satın almanın, gerekli izinlerin alınmasının ardından bu yılın dördüncü çeyreğinde tamamlanması bekleniyor.

Nestle'nin piyasa değeri, 350 milyar dolar seviyesinde bulunuyor.

Söz konusu satın alma, Nestle'nin ilaç sektöründe bir aydaki ikinci satın alma anlaşması olarak dikkati çekiyor. Nestle, 18 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, merkezi ABD'de bulunan IM HealthScience'yı (IMH) satın almak için anlaşmaya vardığını duyurmuştu.

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