FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. NETFLIX FİYATINA ZAM! En düşük paket ne kadar oldu? Zam sonrası temel, standart ve özel plan 2023 Netflix Türkiye abonelik ücretleri!

NETFLIX FİYATINA ZAM! En düşük paket ne kadar oldu? Zam sonrası temel, standart ve özel plan 2023 Netflix Türkiye abonelik ücretleri!

17.01.2023 09:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Netflix fiyatına zam geldi. Popüler dijital platformda temel, standart ve özel plan fiyatları yeniden güncellendi. Merkezi Amerika Birleşik Devletleri Kaliforniya'da bulunan popüler dijital platformun Türkiye için belirlediği fiyatlar merak edildi. Birçok kişi arama motorlarında temel plan, standart plan ve özel plan fiyatını araştırıyor. Peki, Netflix fiyatları ne kadar oldu? En düşük paket ne kadar oldu? İşte zam sonrası temel, standart ve özel plan 2023 Netflix Türkiye abonelik ücretleri...

NETFLIX FİYATINA ZAM! En düşük paket ne kadar oldu? Zam sonrası temel, standart ve özel plan 2023 Netflix Türkiye abonelik ücretleri!

Netflix fiyatına zam geldi. Popüler dijital platformda temel, standart ve özel plan fiyatları yeniden güncellendi. Merkezi Amerika Birleşik Devletleri Kaliforniya'da bulunan popüler dijital platformun Türkiye için belirlediği fiyatlar merak edildi. Birçok kişi arama motorlarında temel plan, standart plan ve özel plan fiyatını araştırıyor. Peki, Netflix fiyatları ne kadar oldu? İşte zam sonrası temel, standart ve özel plan 2023 Netflix Türkiye abonelik ücretleri...

k

NETFLİX FİYATINA ZAM

Netflix Türkiye abonelik ücretlerine zam yaptı. Böylelikle temel, standart ve özel planın fiyatları değişti.

Netflix aboneleri temel plan için 45,99 TL ödüyordu. Temel plan fiyatı, 45,99'TL'den 63,99 TL'ye yükseldi.

Standart Plan ücreti ise 69,99 TL'den 97,99 TL'ye çıktı.

Özel Plan ücreti ise 93,99 TL'den 130,99 TL'ye yükseldi.

k2

NETFLİX PAKET DEĞİŞTİRME NASIL YAPILIR?

Netflix'te üyelik paketini değiştirmek için uygulamada ya da web sitesi üzerinden profilinize girin.

Uygulama ana ekranı açıldıktan sonra uygulama ana ekranının sağ alt köşesinde bulunan 'Daha Fazla' seçeneğine tıklayarak buradaki başlıklardan 'Hesap' başlığını seçin.

Hesap seçeneği eğer bilgisayardan giriyorsanız internet tarayıcınızda, akıllı telefonunuzdan giriyorsanız mobil tarayıcınızda açılacaktır.

Bu ekranda hesabınızla ilgili tüm ayarları yapabilirsiniz. Hesap e-posta adresini değiştirme, şifresini değiştirme ve ödeme yöntemlerini değiştirme gibi birçok özelliği bu ekrandan yapabilirsiniz.

Bu ekrandaki seçeneklerden 'Plan Ayrıntıları' başlığının altındaki 'Planı Değiştir' seçeneğine tıklayarak işleme devam edin.

'Planı Değiştir' seçeneğini tıkladıktan sonra karşınıza üç tane Netflix üyelik paketi isimleri ve özellikleri çıkacak. Yanında tik işareti olan şu anda kullanmakta olduğunuz paketi belirtir. Değiştirmek istediğiniz paketi seçebilirsiniz.

Seçtiğiniz paketin ödemesi, fatura kesim tarihiniz geldiğinde yapılır ve ödeme planı da bu tarihte değişir.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Mart ayı bekleniyor! Bakan Dönmez o görüntüleri paylaştı: Karadeniz gazını evlere getirecek hat tamamlandıMart ayı bekleniyor! Bakan Dönmez o görüntüleri paylaştı: Karadeniz gazını evlere getirecek hat tamamlandı
Elektrik faturaları için dikkat çeken karar! İade edilecek...Elektrik faturaları için dikkat çeken karar! İade edilecek...
İslam Memiş'ten iddialı altın ve dolar yorumuİslam Memiş'ten iddialı altın ve dolar yorumu
Anahtar Kelimeler:
netflix zam

En Çok Okunan Haberler

Sahte rapor şebekesine operasyon: 380 gözaltı kararı

Sahte rapor şebekesine operasyon: 380 gözaltı kararı

Profesörün Türk öğrenciye mesajı çok konuşulmuştu! "Türkiye'nin gündemine oturdun"

Profesörün Türk öğrenciye mesajı çok konuşulmuştu! "Türkiye'nin gündemine oturdun"

Benzin zammı sonrası motorine de zam! Bu gece 1 lira 5 kuruş artacak

Benzin zammı sonrası motorine de zam! Bu gece 1 lira 5 kuruş artacak

Son dakika: Sözleşmelilere kadro verilmesini içeren kanun teklifi Meclis'te kabul edildi

Son dakika: Sözleşmelilere kadro verilmesini içeren kanun teklifi Meclis'te kabul edildi

EYT SON DAKİKA: 'Kökten çözün' talimatı sonrası netleşti: EYT Meclis tarihi belli oldu: İlk maaşlar için gözler 15 Şubat'ta

EYT SON DAKİKA: 'Kökten çözün' talimatı sonrası netleşti: EYT Meclis tarihi belli oldu: İlk maaşlar için gözler 15 Şubat'ta

SSK, Bağ-Kur emeklileri hesaplarınızı kontrol etmeyi unutmayın! Zamlı maaşlar...

SSK, Bağ-Kur emeklileri hesaplarınızı kontrol etmeyi unutmayın! Zamlı maaşlar...

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

Fiyatları 3 ila 7 bin TL arasında değişiyor! İşte yeni asgari ücretin altında alınabilecek en iyi telefonlar

Fiyatları 3 ila 7 bin TL arasında değişiyor! İşte yeni asgari ücretin altında alınabilecek en iyi telefonlar

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Niçin kış aylarında da güneş koruyucu kullanmalıyız? Hiç merak ettiniz mi?

Niçin kış aylarında da güneş koruyucu kullanmalıyız? Hiç merak ettiniz mi?

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.