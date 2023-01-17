NETFLIX FİYATINA ZAM! En düşük paket ne kadar oldu? Zam sonrası temel, standart ve özel plan 2023 Netflix Türkiye abonelik ücretleri!

Netflix fiyatına zam geldi. Popüler dijital platformda temel, standart ve özel plan fiyatları yeniden güncellendi. Merkezi Amerika Birleşik Devletleri Kaliforniya'da bulunan popüler dijital platformun Türkiye için belirlediği fiyatlar merak edildi. Birçok kişi arama motorlarında temel plan, standart plan ve özel plan fiyatını araştırıyor. Peki, Netflix fiyatları ne kadar oldu? İşte zam sonrası temel, standart ve özel plan 2023 Netflix Türkiye abonelik ücretleri...

NETFLİX FİYATINA ZAM

Netflix Türkiye abonelik ücretlerine zam yaptı. Böylelikle temel, standart ve özel planın fiyatları değişti.

Netflix aboneleri temel plan için 45,99 TL ödüyordu. Temel plan fiyatı, 45,99'TL'den 63,99 TL'ye yükseldi.

Standart Plan ücreti ise 69,99 TL'den 97,99 TL'ye çıktı.

Özel Plan ücreti ise 93,99 TL'den 130,99 TL'ye yükseldi.

NETFLİX PAKET DEĞİŞTİRME NASIL YAPILIR?

Netflix'te üyelik paketini değiştirmek için uygulamada ya da web sitesi üzerinden profilinize girin.

Uygulama ana ekranı açıldıktan sonra uygulama ana ekranının sağ alt köşesinde bulunan 'Daha Fazla' seçeneğine tıklayarak buradaki başlıklardan 'Hesap' başlığını seçin.

Hesap seçeneği eğer bilgisayardan giriyorsanız internet tarayıcınızda, akıllı telefonunuzdan giriyorsanız mobil tarayıcınızda açılacaktır.

Bu ekranda hesabınızla ilgili tüm ayarları yapabilirsiniz. Hesap e-posta adresini değiştirme, şifresini değiştirme ve ödeme yöntemlerini değiştirme gibi birçok özelliği bu ekrandan yapabilirsiniz.

Bu ekrandaki seçeneklerden 'Plan Ayrıntıları' başlığının altındaki 'Planı Değiştir' seçeneğine tıklayarak işleme devam edin.

'Planı Değiştir' seçeneğini tıkladıktan sonra karşınıza üç tane Netflix üyelik paketi isimleri ve özellikleri çıkacak. Yanında tik işareti olan şu anda kullanmakta olduğunuz paketi belirtir. Değiştirmek istediğiniz paketi seçebilirsiniz.

Seçtiğiniz paketin ödemesi, fatura kesim tarihiniz geldiğinde yapılır ve ödeme planı da bu tarihte değişir.

