NETFLIX FİYATLARINA ZAM! Netflix fiyatına zam mı geldi, paket değiştirme nasıl yapılır?

Netflix fiyatına zam mı geldi? Bsında yer alan haberler ile sosyal medya paylaşımları sonrası birçok kişi internette araştırma yapmaya devam ediyor. Bilindiği üzere dijital platformun mobil uygulaması iOS ve Android cihazlarda da kullanılıyor. Peki, Netflix fiyatına zam mı geldi? Netflix paket değiştirme nasıl yapılır?

NETFLİX FİYATINA ZAM MI GELDİ?

Netflix, üyelik ücretine 2022 içinde ikinci kez zam yapıldı.

Nisan 2022'de 37,99 TL olan Temel Plan 45,99 TL oldu

57,99 TL olan Standart Plan ise yeni zamla birlikte 69,99 TL'ye çıktı.

Ultra HD görüntü kalitesi sunan tek üyelik türü olan Özel Plan ise 77,99 TL'den 93,99 TL'ye yükseldi.

NETFLİX PAKET DEĞİŞTİRME NASIL YAPILIR?

Netflix'te üyelik paketini değiştirmek için uygulamada ya da web sitesi üzerinden profilinize girin.

Uygulama ana ekranı açıldıktan sonra uygulama ana ekranının sağ alt köşesinde bulunan 'Daha Fazla' seçeneğine tıklayarak buradaki başlıklardan 'Hesap' başlığını seçin.

Hesap seçeneği eğer bilgisayardan giriyorsanız internet tarayıcınızda, akıllı telefonunuzdan giriyorsanız mobil tarayıcınızda açılacaktır.

Bu ekranda hesabınızla ilgili tüm ayarları yapabilirsiniz. Hesap e-posta adresini değiştirme, şifresini değiştirme ve ödeme yöntemlerini değiştirme gibi birçok özelliği bu ekrandan yapabilirsiniz.

Bu ekrandaki seçeneklerden 'Plan Ayrıntıları' başlığının altındaki 'Planı Değiştir' seçeneğine tıklayarak işleme devam edin.

'Planı Değiştir' seçeneğini tıkladıktan sonra karşınıza üç tane Netflix üyelik paketi isimleri ve özellikleri çıkacak. Yanında tik işareti olan şu anda kullanmakta olduğunuz paketi belirtir. Değiştirmek istediğiniz paketi seçebilirsiniz.

Seçtiğiniz paketin ödemesi, fatura kesim tarihiniz geldiğinde yapılır ve ödeme planı da bu tarihte değişir.

