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Netflix Türkiye abonelik ücretlerine zam geldi! İşte yeni fiyatlar

13.09.2022 09:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Netflix Türkiye, abonelik ücretlerine Nisan ayında yapılan zammın ardından bir zam haberi daha geldi. Yapılan zamlarla birlikte Netflix temel paketin fiyatı 37.99 TL'den 45,99 TL'ye yükseldi. İşte; 2022 Netflix zammı sonrası Netflix üyelik ücretleri!

Netflix Türkiye abonelik ücretlerine zam geldi! İşte yeni fiyatlar

Netflix üyelik ücretleri 2022! Türkiye'nin en popüler dijital yayıncılık platformu Netflix'in üyelik ücretlerine zam geldi. Netflix zammı sonrası temel, standart ve özel paketlerin yeni fiyatları duyuruldu.

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NETFLİX ÜYELİK ÜCRETLERİ 2022!

Netflix'in Temel Plan diye tek ekran paketi 37,99 TL'den 345,99 TL'ye çıktı. 40,99 TL olan Standart Plan yani iki ekranlı plan 57,99 TL'den 69,99TL'ye yükselirken, Netflix Türkiye'nin Özel Plan diye tanımladığı yani 4 ekran ve UHD olan paketse 93,99 TL fiyata sahip oldu.

NETFLİX ÜYELİK ÇEŞİTLERİ NELER?

TEMEL PLAN

Netflix’te standart çözünürlük ile tek bir cihazdan erişim sağlayabileceğiniz Temel Plan, sadece tek bir akıllı telefon ya da tablete program indirmenize izin verir.

STANDART PLAN

Film ve dizileri yüksek çözünürlükle (HD) izlemenizi sağlayan Netflix Standart Plan ise, iki cihazdan eş zamanlı izleme ve iki cihaza program indirme olanağı sağlar.

ÖZEL PLAN

Özel Plan ise, ultra çözünürlükle (Ultra HD) dört cihazdan eş zamanlı olarak dizi ve film izlemenizi sağlar. Bu planla, dört ayrı cihaza program indirebilirsiniz.

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Netflix Zam
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