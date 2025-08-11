FİNANS

Nevşehir festivale doydu! "Bir aylık işimizi 10 gün içerisinde yaptık"

Türkiye Kültür Yolu Festivali’ne bu yıl üçüncü kez ev sahipliği yapan Nevşehir’de, yerli ve yabancı misafir yoğunluğu yaşandı. Festivalin kent ekonomisine büyük katkı sağladığı vurgulanırken, bir esnaf "Festival zamanında bir aylık işimizi 10 gün içerisinde yaptık.” ifadelerini kullandı.

Nevşehir’de festival kapsamında, 2–10 Ağustos tarihleri arasında, tam 9 gün boyunca, 37 farklı noktada yaklaşık 400 etkinlik düzenlendi. Etkinliklere çevre illerden ve yurt dışından katılım yoğun oldu.

Festival süresince otellerde doluluk oranları artarken, esnaf da şehirdeki hareketlilikten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Bu yıl üçüncü kez Nevşehir’de düzenlenen festivalin kent ekonomisine büyük katkı sağladığı vurgulandı.

Nevşehir Kültür Yolu Festivali’nde gastronomi değerlerini tanıtmak amacıyla, birbirinden ünlü şefler Nevşehir’de belirlenen 12 “Lezzet Noktası”nda yöresel yemekler yaptı. Coğrafi işaretli ürünler başta olmak üzere, Nevşehir’de unutulmaya yüz tutmuş pek çok geleneksel lezzet de misafirlerle buluştu.

İŞLER YÜZDE 70 ARTTI

Göreme Kadın Kooperatifi Mutfak Şefi Feray Gülnaz Sönmez, “Festival doluluk oranlarımızı yüzde 70 etkiledi. Yabancı müşterimiz arttı. Lezzet Noktası olduğumuzu görenler akın akın gelmeye başladı. Daha fazla sipariş almaya başladık.” diye konuştu.

Ferize Restoran’ın Koordinatör Şefi Korhan Büyüksuda ise “Bu festivalle beraber bölgeye yeterince Türk misafirlerimiz de geldi. Türk misafirlerin doluluk oranımızı artırdığını söyleyebilirim.” dedi.

"BİR AYLIK İŞİ 10 GÜNDE YAPTIK"

Tavacı Mustafa’nın Sahibi Mustafa Elma, “Bölge tamamen dolu. Çok yoğun. Festivalin bize katkısı da çok fazla. Festival zamanında bir aylık işimizi 10 gün içerisinde yaptık.” ifadelerini kullandı.

Elika Cave Suites Hotel’in Sahibi Yavuz Demir, “Kültür Yolu Festivali’nin Kapadokya’ya çok ciddi anlamda bir katkısı var. Rezervasyonlara çok olumlu yansımasını net bir şekilde görebiliyoruz. Yapılan adımların ne kadar doğru olduğu aşikar. Bölge turizmi açısından baktığımızda, Nevşehir Kültür Yolu Festivali’ne yakın illerden Kayseri, Aksaray, Kırşehir, Niğde keza Adana ve Mersin’den çok yoğun bir katılım oluyor. Kendi otelimizin özelinde doluluk oranları festivalle beraber yüzde 74 civarında diyebilirim.” açıklamalarında bulundu.

MÜZE ZİYARETÇİSİ YÜZDE 150 ARTTI

Güray Müze’nin Kurucusu Güray Tüysüz, “Festival ile Kapadokya’ya canlılık geldi. Normalde deniz sezonunun açılmasıyla bu aylar sakin geçerdi. Şu an bütün bölgemiz dolu. Ziyaretçilerimiz yüzde 150 arttı.” diye konuştu.

NEMS Restoran’ın İşletmecisi Mustafa Çiçekli, “Doluluk oranlarımızda yüzde 20 ile yüzde 30 arasında bir artış meydana geldi. Bu tabii şehir ekonomisine uzun vadede bir katkı sağladı.” dedi.

SATIŞ BEKLENTİLERİMİZİN ÜZERİNDE

Festival kapsamında her akşam konserlerin düzenlendiği ve onbinlerce kişinin katıldığı Göreme Festival Alanı’ndaki esnaf da satışların artmasından memnun. Satışların beklentilerinin de üstünden olduğunu dile getiren esnaf, “Festival 10 numara. Katılım güzel, işler de güzel” diye konuştu.

Nevşehir festival
0
