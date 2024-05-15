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New York borsasında enflasyon verisi etkisi! Yükselişle açıldı

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
15.05.2024 17:24
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Küresel piyasaların beklediği kritik veri saat 15.30'da açıklandı. ABD TÜFE verisi sonrası New York borsası yükselişle açıldı. ABD'de bugün açıklanan verilere göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), nisanda aylık bazda yüzde 0,3 ile beklentilerin altında artarken, yıllık bazda yüzde 3,4 ile beklentilere paralel yükseldi.

New York borsasında enflasyon verisi etkisi! Yükselişle açıldı

New York borsası, ABD'de enflasyonun nisanda aylık bazda beklentilerin altında gerçekleşmesi sonrası güne yükselişle başladı. Açılışta Dow Jones endeksi yüzde 0,14 artarak 39.615,10 puana çıktı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,32 artışla 5.263,26 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,54 kazançla 16.601,14 puana yükseldi.

Değişken enerji ve gıda fiyatlarını içermeyen çekirdek TÜFE de nisanda aylık yüzde 0,3 ve yıllık yüzde 3,6 ile beklentilere paralel artış kaydetti. Çekirdek enflasyon martta aylık yüzde 0,4 ve yıllık yüzde 3,8 olmuştu.

EYLÜL AYINDA FAİZ İNDİRİMİ BEKLENTİLERİ ARTTI

Analistler, tüketici fiyatlarının nisanda beklenenden az artmasının enflasyonun ikinci çeyreğin başında yavaşlama eğilimine devam ettiğini gösterdiğini ve eylül ayı için faiz indirimi beklentilerini artırdığını belirtti.

Öte yandan ülkede bugün açıklanan bir diğer önemli veri olan perakende satışlar ise nisanda aylık bazda yatay bir seyir izledi.

Analistler, verilerin Fed'e bu yıl birden fazla faiz indirimine gitmesi için de daha fazla alan sunduğunu belirtti. Söz konusu verilerin ardından para piyasalarında, Fed'in faiz indirimlerine başlama ihtimali eylül ayı için yüzde 53 olarak fiyatlandı.

Veriler sonrası ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,36'ya geriledi.
Dolar endeksi de verilerin ardından yaklaşık yüzde 0,31 azalışla 104,57 seviyesine inerken, avro/dolar paritesi yüzde 0,22 artışla 1,084 seviyesine tırmandı.

ONS ALTIN YÜKSELDİ

Altının ons fiyatı ise yüzde 0,3 artışla 2 bin 369 dolara yükseldi.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
Enflasyon New York veri
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