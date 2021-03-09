Twitter’ın kurucusu Jack Dorsey, 2006 yılındaki ilk tweetini açık artırmayla NFT olarak satışa çıkardı. Açık artırmada 2.5 milyon dolara satılan tweet, gündemde büyük yankı uyandırdı. Vatandaşlar ise NFT nedir? Sorusu ile arama motorları üzerinden birçok araştırma yapmaya başladı. NFT nedir? Ne işe yarar? Detaylar haberimizde…

NFT NEDİR?

NFT, değiştirilemez token anlamına gelmektedir. Dijital para birimlerinin aksine farklı özelliklere sahiptir. NFT aynı zamanda pasif gelir noktasında da diğerlerinden ayrılır. Bir kullanıcı kendi sanat eserini NFT ile oluşturduğu zaman kendisine pasif bir gelir elde etmil oluyor.

Değiştirilemez Tokenlar (NFT), fiziksel dünyadaki koleksiyon parçalarının dijital yansımalarıdır denebilir. Herhangi bir futbolcu kartının, bir ayakkabının veya bir kalemin değiştirilemez tokenı yaratılabilir. Bu tokenlar, kripto para birimlerinin aksine birbirleriyle takas edilemezler çünkü her NFT, dijital para birimlerinin aksine birbirinden farklı şekilde tasarlanır.

NFT'ler rahatlıkla birbirilerinden ayrılabilmeleri ve doğrulanabilmeleri için özel olarak tasarlanırlar. Genellikle Ethereum altyapısında oluşturulan bu dijital varlıklar, ERC-721 ve ERC-1155 belirteçlerinin standartlarına göre oluşturulur. Değiştirilemez tokenların temelde üç özelliği bulunuyor; NFT’ler bölünemez, yıkılmaz ve doğrulanabilirdir.