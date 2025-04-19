Nikaragua'nın para birimi nedir? Nikaragua'nın para biriminin kodu ve sembolü

İlk kez 1502 yılında Christopher Colomb tarafından keşfedilmiş olan Nikaragua, 17. ve 18. yüzyıllarda İspanyollar tarafından sömürge haline getirilmiştir. Bağımsızlığını 1821 yılında kazanmıştır. Ülkenin başkenti Managua’dır ve bu şehir aynı zamanda ülkenin en büyük şehridir. Nüfusun beşte biri gibi bir kısmı bu şehirde yaşam sürmektedir.

Nikaragua'nın para birimi nedir?

Başkenti Managua olan ülkenin resmi dili İspanyolca dili olarak kabul edilmiştir. Ancak ülkede tanınan başka diller de bulunmaktadır. İngilizce, Garifunaca, Ramaca, Miskitoca gibi diller de millî olarak ülkede tanınan diğer diller arasında yer alır. 1821 yılında bağımsızlığını ilan eden ülkede tahmini nüfus 6.486.201 civarındadır. Yüzölçümü ise 130.375 kilometrekaredir.

Ülke üniter baskın parti ve başkanlık sistemli cumhuriyet ile yönetilmektedir. Para birimi Nikaragua Kordobası'dır.

Nikaragua'nın batı tarafında geniş, sıcak ve verimli ovaları bulunan ülkede düzlükler de yer almaktadır. Nikaragua’nın nüfusu genel olarak Mestizolardan oluşur. Diğer gruplardan bazıları ise Zambolar ile Mulattolardır. Tarım ve hizmet sektörü ülke için önemli gelir kaynaklarındadır.

Nikaragua'nın para biriminin kodu ve sembolü nedir?

Dünya genelinde çeşitli standartlar Uluslararası Standartlar Teşkilatı olan ISO tarafından belirlenir. Ülkelerin resmi olarak kabul ettiği ve kullandığı par birimleri de ISO 4217 para birimi standardı tarafından düzenlenmektedir. ISO 4217 standardına göre her ülkenin para birimi üç haneli bir kod ile kısaltılır. Döviz bürolarında ve çeşitli uluslararası finansal işlemlerde para birimleri bu kod ile işlem görür.

Nikaragua Kordobası, Nikaragua’nın resmi para birimi olarak kabul edilmiştir. İlk Kordoba peso yerine 1912 yılında üretilmiş ve piyasaya sürülmüştür. Bir Kordoba 1000 eski kordobaya eşit tutulmuştur. ISO standartlarına göre bu para biriminin kodu ise ISO 4217 para birimi kısaltması NIO olarak belirlenmiştir.