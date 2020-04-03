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  4. Nisan 2020 Bankaların güncel çalışma saatleri: Bankalar saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

Nisan 2020 Bankaların güncel çalışma saatleri: Bankalar saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

EKONOMİ HABERLERİ  | 03.04.2020 16:26 | Son Güncelleme

Koronavirüs salgını nedeniyle pek çok kurum çeşitli kısıtlamalar altında çalışıyor. Bankalar da gerek çalışanlarının gerekse de halk sağlını korumak için çalışma saatlerini değiştirdi. Peki Nisan 2020 itibari ile bankaların güncel çalışma saatleri nelerdir? Bankalar saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

Nisan 2020 Bankaların güncel çalışma saatleri: Bankalar saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

Covid-19 yani koronavirüs salgını hayatlarımızı derinden etkledi. Pek çok işletme katı izolasyon önemleri almak zorunda kaldı. Yine de bazı işlerin devam etmesi gerekiyor bu yüzden örneğin banka şubeleri kapanmadı ama çalışma saatleri azaldı. Peki bankalar saat kaçta açılıyor ve kaçta kapanıyor? İşte İş Bankası, Garanti Bankası, Akbank, TEB, Yapı Kredi, QNB Finansbank, Denizbank, Ziraat Bankası, Şekerbank, Halkbank, Vakıfbank’ın yeni ve güncel çalışma saatleri...

BANKALARIN ÇALIŞMA SAATLERİ

Türkiye Bankalar Birliği tarafından alınan tavsiye kararına göre çeşitli bankalar çalışma saatlerini 12:00 – 17:00 olarak güncellediler. İşte bankaların açılış ve kapanış saatleri...

  • Türkiye İş Bankası çalışma saatleri: 12:00 – 17:00
  • Akbank Çalışma Saatleri: 12:00 – 17:00
  • TEB Çalışma Saatleri: 12:00 – 17:00
  • Yapı Kredi Çalışma Saatleri: 12:00 – 17:00
  • QNB Finansbank Çalışma Saatleri: 12:00 – 17:00
  • DenizBank Çalışma Saatleri: 12:00 - 17:00
  • Garanti BBVA Çalışma Saatleri: 12:00 - 17:00
  • HalkBank Çalışma Saatleri: 09:00 - 17:00
  • Şekerbank Çalışma Saatleri: 12:00 – 17:00
  • VakıfBank Çalışma Saatleri: 09:00 - 17:00
  • Ziraat Bankası Çalışma Saatleri 09:00 - 17:00
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