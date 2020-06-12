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Nisan ayı cari denge rakamları açıklandı

EKONOMİ HABERLERİ  | 12.06.2020 10:12 | Son Güncelleme

Merkez Bankası, nisan ayına ilişkin ödemeler dengesi verilerini açıkladı. Cari işlemler dengesi, nisan ayında 5.06 milyar dolar açık verdi. Ekonomistler nisan ayında 4.5 milyar dolar açık bekliyordu.

Nisan ayı cari denge rakamları açıklandı

TCMB verilerine göre; bir önceki yılın Nisan ayında 469 milyon dolar açık veren cari işlemler hesabında, bu yılın aynı ayında 5 milyar 62 milyon dolar açık gerçekleşti. Bunun sonucunda on iki aylık cari işlemler açığı 3 milyar 291 milyon dolar oldu.

Bu gelişmede, ödemeler dengesi tablosundaki dış ticaret açığının bir önceki yılın aynı ayına göre 2 milyar 279 milyon dolar artarak 3 milyar 810 milyon dolara ulaşması ve geçen yılın Nisan ayında 2 milyar 333 milyon dolar net fazla veren hizmetler dengesinde bu ay 240 milyon dolar net açık gerçekleşmesi etkili oldu.

TCMB'den yapılan açıklama şöyle: Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı ise, bir önceki yılın Nisan ayında 3.257 milyon dolar fazla vermişken, bu ayda 3.315 milyon dolar açık vermiştir.
Birincil gelir dengesi kalemi altında yatırım geliri kaleminden kaynaklanan net çıkışlar, bir önceki yılın aynı ayına göre 111 milyon dolar azalarak 1.036 milyon dolar olmuştur.
Bir önceki yılın aynı ayında 13 milyon dolar çıkış kaydeden ikincil gelir dengesi kaleminde, bu ay 74 milyon dolar giriş gerçekleşmiştir.

FİNANS HESABI

Bir önceki yılın aynı ayında 433 milyon dolar giriş kaydeden doğrudan yatırımlar kaleminde, bu ay 133 milyon dolar çıkış gerçekleşmiştir

Portföy yatırımları 2.365 milyon dolar tutarında net çıkış kaydetmiştir. Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında 847 milyon dolar ve devlet iç borçlanma senetleri piyasasında 1.013 milyon dolar net satış yaptığı görülmektedir.

Yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak, bankalar ve diğer sektörler sırasıyla 1.030 milyon dolar ve 763 milyon dolar net geri ödeme gerçekleştirmiştir.

Diğer yatırımlar altında, yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 2.262 milyon dolar ve yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları 742 milyon dolar net artış kaydetmiştir.

Yurt dışından sağlanan kredilerle ilgili olarak; bankalar, Genel Hükümet ve diğer sektörler sırasıyla 843 milyon dolar, 70 milyon dolar ve 62 milyon dolar net geri ödeme gerçekleştirmiştir.

Resmi rezervlerde bu ayda 8.605 milyon dolar net azalış gözlenmiştir.

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