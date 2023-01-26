Nisan ayında çifte bayram! Emekliye ikramiye, kamu çalışanına tediye! 8 bin 233 TL'ye varan ek ödeme

Kamu çalışanlarının ve emeklilerin yüzü Nisan ayında gülecek. Emekli ve kamu işçilerini sevindirecek tediyelerin ikinci taksidiyle Ramazan bayramı dolayısıyla yatacak emekli bayram ikramiyesi Nisan ayında hesaplara aktarılacak. Yayımlanan kararlar neticesinde, tediye ödemeleri en düşük 2 bin 168 TL, en yüksek ise 8 bin 233 TL olarak açıklanmıştı.

Bilindiği üzere kamu işçilerine her yıl ilave ödenen tediyeler 52 günlük olarak veriliyor. 26 günlük tutar yılın ilk yarısında ödenirken, yılın ikinci yarısında Cumhurbaşkanı kararıyla 26 günlük bir ödeme daha gerçekleştiriliyor. Ödeme yapılacak tarihler Resmi Gazete üzerinden yayınlanmıştı. Bu kapsamda;

Tediye ödemelerinin ilk taksiti 27 Ocak tarihinde yapılırken, ikinci taksit ödemeleri ise 17 Nisan 2023 tarihinde vatandaşların hesaplarına aktarılacak.

VE SIRADA EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ…

Emeklilerin bayram ikramiyesinde bu yıl için zam beklentileri iyice arttı. 2021 yılında 1000 liradan 1100 liraya çıkarılan bayram ikramiyesi için bu yıl daha yüksek bir zam yapılması bekleniyor.

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre; Mecliste değerlendirmesi beklenen konuyla ilgili rakamlar değişecek olsa da emeklilerin Nisan ayında en az 1100 TL'yi ceplerine koyacağını garanti. Ücretin zamlanması halinde bu rakam daha farklı olacak elbet. Ama ödemeler; Ramazan bayramı öncesinde yapılacak.

Bu yıl Ramazan Bayramı 21 Nisan tarihinde başlayacağından bayramdan önceki bir hafta içerisinde ödemelerin zamlı veya zamsız olarak hesaplara yatırılması bekleniyor.

