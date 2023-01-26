FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Nisan ayında çifte bayram! Emekliye ikramiye, kamu çalışanına tediye! 8 bin 233 TL'ye varan ek ödeme

Nisan ayında çifte bayram! Emekliye ikramiye, kamu çalışanına tediye! 8 bin 233 TL'ye varan ek ödeme

26.01.2023 16:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Nisan ayında çifte bayram yaşanacak, cepler dolacak. Hem kamu işçilerinin hem de emeklilerin beklediği ödemeler gerçekleştirilecek. Ramazan bayramı öncesinde emeklilere bayram ikramiyesi ödemesi yapılacakken kamu çalışanlarına ise ilk taksiti Ocak ayında yatırılan tediye ödemelerinin ikinci taksiti yatırılacak.

Nisan ayında çifte bayram! Emekliye ikramiye, kamu çalışanına tediye! 8 bin 233 TL'ye varan ek ödeme

Kamu çalışanlarının ve emeklilerin yüzü Nisan ayında gülecek. Emekli ve kamu işçilerini sevindirecek tediyelerin ikinci taksidiyle Ramazan bayramı dolayısıyla yatacak emekli bayram ikramiyesi Nisan ayında hesaplara aktarılacak. Yayımlanan kararlar neticesinde, tediye ödemeleri en düşük 2 bin 168 TL, en yüksek ise 8 bin 233 TL olarak açıklanmıştı.

Bilindiği üzere kamu işçilerine her yıl ilave ödenen tediyeler 52 günlük olarak veriliyor. 26 günlük tutar yılın ilk yarısında ödenirken, yılın ikinci yarısında Cumhurbaşkanı kararıyla 26 günlük bir ödeme daha gerçekleştiriliyor. Ödeme yapılacak tarihler Resmi Gazete üzerinden yayınlanmıştı. Bu kapsamda;

ek ödeme 2

Tediye ödemelerinin ilk taksiti 27 Ocak tarihinde yapılırken, ikinci taksit ödemeleri ise 17 Nisan 2023 tarihinde vatandaşların hesaplarına aktarılacak.

ek ödeme 3

VE SIRADA EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ…

Emeklilerin bayram ikramiyesinde bu yıl için zam beklentileri iyice arttı. 2021 yılında 1000 liradan 1100 liraya çıkarılan bayram ikramiyesi için bu yıl daha yüksek bir zam yapılması bekleniyor.

ikramiye

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre; Mecliste değerlendirmesi beklenen konuyla ilgili rakamlar değişecek olsa da emeklilerin Nisan ayında en az 1100 TL'yi ceplerine koyacağını garanti. Ücretin zamlanması halinde bu rakam daha farklı olacak elbet. Ama ödemeler; Ramazan bayramı öncesinde yapılacak.

ek ödeme 5

Bu yıl Ramazan Bayramı 21 Nisan tarihinde başlayacağından bayramdan önceki bir hafta içerisinde ödemelerin zamlı veya zamsız olarak hesaplara yatırılması bekleniyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Elektrikte yüzde 12 indirim! EPDK duyurduElektrikte yüzde 12 indirim! EPDK duyurdu
Meclis'te EYT hareketliliği... İmzaya açıldıMeclis'te EYT hareketliliği... İmzaya açıldı
EYT'de ilk maaş ne zaman yatar? AçıkladıEYT'de ilk maaş ne zaman yatar? Açıkladı
Anahtar Kelimeler:
emekli ikramiyesi tediye ödemesi (ikramiye) emekli ikramiyeleri ne zaman yatacak

En Çok Okunan Haberler

Kurtlar Vadisi'nin Bedir'i Levent Güner hayatını kaybetti! Pala'nın emriyle Aslan Akbey'i öldürmüştü

Kurtlar Vadisi'nin Bedir'i Levent Güner hayatını kaybetti! Pala'nın emriyle Aslan Akbey'i öldürmüştü

'Kar geliyor' Tarih verildi! Kar ne zaman yağacak? Bölge bölge...

'Kar geliyor' Tarih verildi! Kar ne zaman yağacak? Bölge bölge...

2023 için enflasyon tahmini belli oldu!

2023 için enflasyon tahmini belli oldu!

EYT'de 1 Mart heyecanı! Emekli maaş hesaplama tablosunda yüzde 17'lik fark

EYT'de 1 Mart heyecanı! Emekli maaş hesaplama tablosunda yüzde 17'lik fark

Elektrikte yüzde 12 indirim! EPDK duyurdu

Elektrikte yüzde 12 indirim! EPDK duyurdu

Benzin ve motorine zam sonrası çifte indirim!

Benzin ve motorine zam sonrası çifte indirim!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Altınyıldız'da %60 kış indirimi! Beyler tarzınıza hava katacak parçaları keşfetmeye ne dersiniz?

Altınyıldız'da %60 kış indirimi! Beyler tarzınıza hava katacak parçaları keşfetmeye ne dersiniz?

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Flaş fırsat: JBL'in çok sevilen su geçirmez hoparlöründe 100 TL'nin üzerinde indirim!

Flaş fırsat: JBL'in çok sevilen su geçirmez hoparlöründe 100 TL'nin üzerinde indirim!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.