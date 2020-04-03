Nisan kira zammı hesaplama: TEFE - TÜFE’de artış ile kira zammı ne kadar oldu?

Koronavirüs nedeniyle vatandaşın ekonomik olarak zorlandığı şu dönemde pek zam tercih edilmese de zam yapmayı planlayanlar TEFE - TÜFE oranlarına bakıyorlar. Peki Nisan ayında TEFE - TÜFE artışı ne kadar oldu? Kiralar kağıt üstünde ne kadar zamlanabilir?

NİSAN'DA KİRA ZAMMI NE KADAR OLABİLİR?

Enflasyon martta yüzde 0,57 artarken, yıllık bazda yüzde 11,86 oldu. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) martta aylık bazda yüzde 0,57, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 0,87 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 11,86, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 8,50 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, mart ayı itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 13,33, yurt içi üretici fiyatları yüzde 12,61 arttı.

Buna ev sahiplerini mevcut kiranın %13,33’ü oranında kira zammı yapabilirler. Kiranıza yapılabilecek zammı hesaplamak isterseniz şu örnekten faydalanabilirsiniz:

Örnek kira zammı hesaplama:

Mevcut kira bedeli: 1.000 TL Zam oranı: %13,33 Zam bedeli: 133,3 TL (1000X13,33/100) Zamlı kira bedeli: 1.133,3 TL (1000+133,3)

KİRA ZAMMI EN FAZLA NE KADAR YAPILABİLİR?

Kira sözleşmesinin dolduğu tarihi takip eden ayda açıklanan 12 aylık TÜFE ortalaması yıllık kira artış oranı olarak kullanılır. Örneğin Ocak ayında kira sözleşmesi dolan bir kişi Şubat ayında zamlı kira öder ve bunun için TÜİK Ocak 2020 TEFE-TÜFE rakamları içerisinde yer alan 12 aylık TÜFE ortalaması Şubat 2020 kira zam oranı olarak uygulanır.