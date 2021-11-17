Nobel ödüllü Ekonomist Krugman: Türkiye klasik bir gelişen piyasa krizi yaşıyor

Dünya genelinde 'hissedar kapitalizminden paydaş kapitalizmine geçiş' sürecinde yaşanan dönüşümün yarattığı riskler ve fırsatlar, Türkiye Kalite Derneği'nin (KalDer) düzenlediği '30. Kalite Kongresi'nde tartışıldı.

"KORE SAVAŞI DÖNEMİNE BENZİYOR"

Bloomberg'te yer alan habere göre bu yıl Nobel ödüllü, ABD'li ekonomi profesörü Paul Krugman da kongrede yer aldı. Krugman, dünya genelinde yaşanan süreci değerlendirerek, Kore Savaşı dönemine benzetti.

"TÜRKİYE'DE GELİŞEN BİR PİYASA KRİZİ VAR"

Açıklamasında Türkiye ekonomisine de değinen Krugman, "Türkiye ise hem dünyada olan biten gelişmelerin etkisinde hem de klasik bir gelişen piyasa krizi yaşıyor.” dedi ve şöyle devam etti:

Dışarıdan gelen yatırımlarda bir dalgalanma yaşanırsa ki 2018 başından beri Türkiye bunu yaşıyor, paranın değer kaybetmesi ile mali dengeler tablosu kötü bir hal almaya başlıyor. Burada, iç talep ile kur arasında denge gündeme geliyor. Türkiye düşük faiz politikasını seçti ki bu her zaman düşük enflasyon demek de değil.

GEÇMİŞTE DE ÜLKELER HATA YAPTI

20 yıl önce Asya'da yaşanan krize baktığımızda da şunu gördük, paranın değerini korumak için gereğinden fazla yüksek faiz politikası izlendi. Faizi düşük tutup kuru dalgalandırmak konusunda ya da faizi yükseltip kendi paralarının değerini korumak konusunda geçmişte de ülkeler pek çok hata yaptı.



