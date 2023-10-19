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Nokia 14 bin kişiyi işten çıkaracak

19.10.2023 11:38 | Son Güncelleme:
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Finlandiyalı telekom ekipmanı üreticisi Nokia, 14 bin kişiyi işten çıkarmayı planladığını duyurdu. Açıklamada, "Programın, Nokia'nın bugün sahip olduğu 86 bin çalışan yerine 72 bin-77 bin çalışanlı bir organizasyona yol açması bekleniyor." ifadelerine yer verildi.

Nokia 14 bin kişiyi işten çıkaracak

Nokia'dan yapılan açıklamada, net satışların, üçüncü çeyrekte Kuzey Amerika gibi pazarlarda 5G ekipmanlara talebin azalmasıyla 6,24 milyar avrodan 4,98 milyar avroya düştüğü belirtildi.

YÜZDE 10-15'LİK AZALMA

Şirketin 2026'ya kadar 800 milyon ile 1,2 milyar avro arasında tasarruf yapmayı planladığının belirtildiği açıklamada, bunun personel giderlerinde yüzde 10-15'lik bir azalma anlamına geldiği vurgulandı.

Açıklamada, "Programın, Nokia'nın bugün sahip olduğu 86 bin çalışan yerine 72 bin-77 bin çalışanlı bir organizasyona yol açması bekleniyor." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA

Canlı Borsa


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Anahtar Kelimeler:
Nokia

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