Normali ile arasında 400 lira fark var! Talep çok yoğun, merdiven altında bile satılıyor...

Sosyal medyada başlayan "Dubai çikolatası" çılgınlığı, dünyanın birçok ülkesi kadar Türkiye'de de hızla yayıldı. Özellikle gençler arasında tüketimi artan ve genellikle "zenginlik" göstergesi olarak nitelendirilen Dubai çikolatası, öyle yoğun talep gördü ki hızla merdiven altına bile indi.

Kaliteli ve kalitesiz çeşitleri pastane ve marketler kadar internette de satılmaya başlandı. Kilosunun 2 bin liranın üzerinde olan Dubai çikolatası popülerliğini koruyor.

Dubai çılgınlığı pastane ürünlerine de yansıdı. Kurabiyeden pastaya kadar Dubai çikolatasının karıştığı pastane ürünlerinin fiyatı da ona göre artıyor.

NORMAL PASTA 600 LİRA DUBAİ'Lİ OLUNCA 1000 LİRA

Bursa'da bir pastanenin sahibi İsmail Genç, son günlerde kurabiyenin çikolatasından daha çok ilgi gördüğünü söyledi. Dubai kurabiyesinin içinde Antep fıstığı, tahin ve kadayıf bulunduğunu dile getiren Genç, fiyatın buna göre belirlendiğini aktardı.

Genç, "Dubai çikolatasından sonra bunlar ilgi görüyor. Yaş pastası ve Dubai magnoliası da var. Kurabiyenin kilosu bin lira. İlgi gayet güzel. Çikolatasının kilosu 2 bin liranın üzerinde. Normal kuru pastalar 600 liradan satılıyor. Dubai kurabiyesinin içeriği daha zengin olunca fiyatı bin lira" sözlerini kullandı.

İHABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır