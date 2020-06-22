Normalleşme başladı, yüzlerce yeni iş ilanı yayınlandı! İŞKUR ilanlarına ulaşmak için...

Ülkemizde iş politikalarının belirlenmesi ve istihdamın arttırılması için çalışmalarını sürdüren İŞKUR, iş arayan ve işverenleri tek bir sistem üzerinde toplayan güçlü bir yapıdır. İş arayanların ihtiyaçlarına cevap vermek için dönemsel olarak iş ilanları yayınlanmayı seçen İŞKUR’un sistemine girmek ise oldukça kolay! Hemen hemen her sektör, iş kolu ve meslek için yayınlanan iş ilanları vatandaşların yalnızca bir tık uzağında olacak.
İŞKUR üzerinden yayınlanan iş ilanlarını takip edebilmek için ilk adımda vatandaşların iş arayan kaydını oluşturması gerekir.
İş arayan kaydı İŞKUR’un web sitesi ya da İŞKUR ofisleri üzerinden yapılabilir.
İş arayan kaydının oluşturulması sırasında vatandaşlardan öz geçmiş bilgilerini girmeleri istenir.
Girilen öz geçmiş bilgileri ışığında; iş arayanlara uygun ilan sayfaları oluşturulur. Uygun ilan sayfalarının yanında; güncel iş ilanları üzerinden de vatandaşlar başvurularını yapabilirler.
İŞKUR tarafından yayınlanan güncel iş ilanları sayfasına giriş yapılması gerekir. Filtreleme özelliğinin aktif olduğu bu sayfada pozisyon, meslek, nitelik, beceri veya firma bilgisinin girilmesi için arama çubuğuna yazılması gerekir.
Özel bir arama yapılmak istenmiyorsa arama çubuğunun boş bırakılmasında fayda var.
İş ilanlarının detaylarının görüntülenebilmesi için sayfanın alt kısmında bulunan çalışma yeri, ülke, il, ilçe, öğrenim durumu, iş yeri türü, engel, vardiya ve iş yeri unvanı bilgilerinin girilmesi gerekir.
Daha önceki tarihlerde yayınlanan ilanlardan birinin görüntülenmesi için ise; ilan no ve ilan tarihi bilgilerinin eklenmesi şarttır. İstenilen bütün boşlukların doğru ve eksiksiz bir şekilde doldurulmasından sonra “ara” yazısına basılmalıdır.
İŞKUR iş ilanları sayfalarına iş arayan kaydı bulunan vatandaşlar erişim sağlayabilir. İş ilanlarının görüntülendiği sayfa üzerinden ise başvuru adımları tamamlanır.
İlan detaylarının görüntülenebilmesi için istenilen ilanın üzerine tıklanması yeterli olur.
İlan detaylarında; iş kriterleri ve başvuru şartları bilgileri yer alır.
İlana tıklandıktan sonra açılan sayfanın alt kısmında bulunan “başvur” yazısına tıkladıktan sonra işverene kişilerin öz geçmiş bilgilerinin iletilmesi sağlanır.
Başvurunun iletilmesinden sonraki süreci takip etmek için vatandaşlar e-Devlet kapısını kullanabilirler. e-Devlet kapısında İŞKUR tarafından desteklenen “İş Başvurusu Sorgulama” sayfası üzerinden başvuru adımları kolaylıkla takip edilebilir.
Kayıt sırasında kimlik, iletişim, eğitim ve meslek bilgilerini içeren öz geçmiş detayları girilir. İş arayan kaydının oluşturulması için kişilerin 14 yaşını doldurması ve verilen bilgilerin doğru olması gerekir.
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