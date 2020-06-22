FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Normalleşme başladı, yüzlerce yeni iş ilanı yayınlandı! İŞKUR ilanlarına ulaşmak için...

Normalleşme başladı, yüzlerce yeni iş ilanı yayınlandı! İŞKUR ilanlarına ulaşmak için...

EKONOMİ HABERLERİ  | 22.06.2020 14:13 | Son Güncelleme

Ülkemizde kronikleşen bir sorun haline dönüşen işsizlik problemi, salgından nasibini aldı. Ekonomik durgunluklar vatandaşların geçim sıkıntısı yaşamasına neden olmaya başladı. İşsizlik oranının düşürülmesi için ilk hamle İŞKUR’dan geldi. İş arayan vatandaşların derdine deva olmak için İŞKUR belirlenen aralıklarla güncel iş ilanları yayınlanmayı tercih ediyor.

Normalleşme başladı, yüzlerce yeni iş ilanı yayınlandı! İŞKUR ilanlarına ulaşmak için...

Ülkemizde iş politikalarının belirlenmesi ve istihdamın arttırılması için çalışmalarını sürdüren İŞKUR, iş arayan ve işverenleri tek bir sistem üzerinde toplayan güçlü bir yapıdır. İş arayanların ihtiyaçlarına cevap vermek için dönemsel olarak iş ilanları yayınlanmayı seçen İŞKUR’un sistemine girmek ise oldukça kolay! Hemen hemen her sektör, iş kolu ve meslek için yayınlanan iş ilanları vatandaşların yalnızca bir tık uzağında olacak.

İŞKUR GÜNCEL İŞ İLANLARI NASIL TAKİP EDİLİR?

İŞKUR üzerinden yayınlanan iş ilanlarını takip edebilmek için ilk adımda vatandaşların iş arayan kaydını oluşturması gerekir.
İş arayan kaydı İŞKUR’un web sitesi ya da İŞKUR ofisleri üzerinden yapılabilir.
İş arayan kaydının oluşturulması sırasında vatandaşlardan öz geçmiş bilgilerini girmeleri istenir.
Girilen öz geçmiş bilgileri ışığında; iş arayanlara uygun ilan sayfaları oluşturulur. Uygun ilan sayfalarının yanında; güncel iş ilanları üzerinden de vatandaşlar başvurularını yapabilirler.
İŞKUR tarafından yayınlanan güncel iş ilanları sayfasına giriş yapılması gerekir. Filtreleme özelliğinin aktif olduğu bu sayfada pozisyon, meslek, nitelik, beceri veya firma bilgisinin girilmesi için arama çubuğuna yazılması gerekir.
Özel bir arama yapılmak istenmiyorsa arama çubuğunun boş bırakılmasında fayda var.
İş ilanlarının detaylarının görüntülenebilmesi için sayfanın alt kısmında bulunan çalışma yeri, ülke, il, ilçe, öğrenim durumu, iş yeri türü, engel, vardiya ve iş yeri unvanı bilgilerinin girilmesi gerekir.
Daha önceki tarihlerde yayınlanan ilanlardan birinin görüntülenmesi için ise; ilan no ve ilan tarihi bilgilerinin eklenmesi şarttır. İstenilen bütün boşlukların doğru ve eksiksiz bir şekilde doldurulmasından sonra “ara” yazısına basılmalıdır.

İŞKUR İŞ İLANLARINA BAŞVURU NASIL YAPILIR?

İŞKUR iş ilanları sayfalarına iş arayan kaydı bulunan vatandaşlar erişim sağlayabilir. İş ilanlarının görüntülendiği sayfa üzerinden ise başvuru adımları tamamlanır.
İlan detaylarının görüntülenebilmesi için istenilen ilanın üzerine tıklanması yeterli olur.
İlan detaylarında; iş kriterleri ve başvuru şartları bilgileri yer alır.
İlana tıklandıktan sonra açılan sayfanın alt kısmında bulunan “başvur” yazısına tıkladıktan sonra işverene kişilerin öz geçmiş bilgilerinin iletilmesi sağlanır.
Başvurunun iletilmesinden sonraki süreci takip etmek için vatandaşlar e-Devlet kapısını kullanabilirler. e-Devlet kapısında İŞKUR tarafından desteklenen “İş Başvurusu Sorgulama” sayfası üzerinden başvuru adımları kolaylıkla takip edilebilir.

İŞKUR İŞ ARAYAN KAYDI NASIL OLUŞTURULUR?

Kayıt sırasında kimlik, iletişim, eğitim ve meslek bilgilerini içeren öz geçmiş detayları girilir. İş arayan kaydının oluşturulması için kişilerin 14 yaşını doldurması ve verilen bilgilerin doğru olması gerekir.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNEROyuncu aşkından ayrıldıktan iki gün sonra rol arkadaşıyla öpüşürken yakalandıOyuncu aşkından ayrıldıktan iki gün sonra rol arkadaşıyla öpüşürken yakalandı
Düşük faizli konut kredisi 'fırsatçılığa' dönüştürülmesin talebiDüşük faizli konut kredisi 'fırsatçılığa' dönüştürülmesin talebi
Tamamlayıcı emeklilik sistemi nedir? Tamamlayıcı emeklilik sistemi ile ilgili tüm bilinmesi gerekenlerTamamlayıcı emeklilik sistemi nedir? Tamamlayıcı emeklilik sistemi ile ilgili tüm bilinmesi gerekenler
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Rıza Kayaalp Spor Müşavirliğine atandı!

Rıza Kayaalp Spor Müşavirliğine atandı!

Başhekim kadın doktoru ilaçla bayıltarak tecavüz etti

Başhekim kadın doktoru ilaçla bayıltarak tecavüz etti

ÖTV indirimi gelecek mi? Sıfır araçlar ÖTV indiriminden faydalanacak mı?

ÖTV indirimi gelecek mi? Sıfır araçlar ÖTV indiriminden faydalanacak mı?

Tüm çalışanları ilgilendiriyor! Kararı 'Kurul' verecek

Tüm çalışanları ilgilendiriyor! Kararı 'Kurul' verecek

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş'tan kanun teklifi açıklaması: O alanda ağır ceza gelecek

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş'tan kanun teklifi açıklaması: O alanda ağır ceza gelecek

Kimlere konut kredisi veriliyor?

Kimlere konut kredisi veriliyor?

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Torba teklif kabul edildi!

Torba teklif kabul edildi!

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Kıdem tazminatında yeni dönem

Kıdem tazminatında yeni dönem

Bu markalardan uzak durun!

Bu markalardan uzak durun!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İran Merkez Bankası'ndan dolar hamlesi

İran Merkez Bankası'ndan dolar hamlesi

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş'tan kanun teklifi açıklaması: O alanda ağır ceza gelecek

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş'tan kanun teklifi açıklaması: O alanda ağır ceza gelecek

Bakan Albayrak'tan 'Borsa İstanbul' açıklaması

Bakan Albayrak'tan 'Borsa İstanbul' açıklaması

41 yıllık Aras Kargo'yu Avusturyalılar alıyor

41 yıllık Aras Kargo'yu Avusturyalılar alıyor

TİM Başkanı Gülle: Nisan'da ihracata kullanılan kredilerin oranı 196 milyar TL seviyesine ulaştı

TİM Başkanı: Ciddi bir artış yakaladık

Ons altın 8 yılın zirvesinde

Altın 8 yılın zirvesinde

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.