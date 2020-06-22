Normalleşme başladı, yüzlerce yeni iş ilanı yayınlandı! İŞKUR ilanlarına ulaşmak için...

Ülkemizde iş politikalarının belirlenmesi ve istihdamın arttırılması için çalışmalarını sürdüren İŞKUR, iş arayan ve işverenleri tek bir sistem üzerinde toplayan güçlü bir yapıdır. İş arayanların ihtiyaçlarına cevap vermek için dönemsel olarak iş ilanları yayınlanmayı seçen İŞKUR’un sistemine girmek ise oldukça kolay! Hemen hemen her sektör, iş kolu ve meslek için yayınlanan iş ilanları vatandaşların yalnızca bir tık uzağında olacak.

İŞKUR GÜNCEL İŞ İLANLARI NASIL TAKİP EDİLİR?

İŞKUR üzerinden yayınlanan iş ilanlarını takip edebilmek için ilk adımda vatandaşların iş arayan kaydını oluşturması gerekir.

İş arayan kaydı İŞKUR’un web sitesi ya da İŞKUR ofisleri üzerinden yapılabilir.

İş arayan kaydının oluşturulması sırasında vatandaşlardan öz geçmiş bilgilerini girmeleri istenir.

Girilen öz geçmiş bilgileri ışığında; iş arayanlara uygun ilan sayfaları oluşturulur. Uygun ilan sayfalarının yanında; güncel iş ilanları üzerinden de vatandaşlar başvurularını yapabilirler.

İŞKUR tarafından yayınlanan güncel iş ilanları sayfasına giriş yapılması gerekir. Filtreleme özelliğinin aktif olduğu bu sayfada pozisyon, meslek, nitelik, beceri veya firma bilgisinin girilmesi için arama çubuğuna yazılması gerekir.

Özel bir arama yapılmak istenmiyorsa arama çubuğunun boş bırakılmasında fayda var.

İş ilanlarının detaylarının görüntülenebilmesi için sayfanın alt kısmında bulunan çalışma yeri, ülke, il, ilçe, öğrenim durumu, iş yeri türü, engel, vardiya ve iş yeri unvanı bilgilerinin girilmesi gerekir.

Daha önceki tarihlerde yayınlanan ilanlardan birinin görüntülenmesi için ise; ilan no ve ilan tarihi bilgilerinin eklenmesi şarttır. İstenilen bütün boşlukların doğru ve eksiksiz bir şekilde doldurulmasından sonra “ara” yazısına basılmalıdır.