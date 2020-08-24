Normalleşme desteği ne kadar olacak? Normalleşme desteği ne zaman başlayacak? Bakan duyurdu!

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk tarafından yapılan açıklamada normalleşme desteği uygulamasının yasalaştığı ve 1 Ağustos’ta yürürlüğe girdiği hatırlatıldı. Yapılan açıklamada normalleşme desteği detayları ile ilgili de bilgiler verildi. Normalleşme desteğinden 1 Temmuz 2020 tarihinde kısa çalışma ödeneğine ya da nakdi ücret desteğine başvurmuş olan özel sektör iş yerlerindeki, kısa çalışma ödeneğinden ya da nakdi ücret desteğinden faydalandırılmış olan sigortalıların, normal çalışma düzenine geçme durumlarında yararlanılabileceğine dikkat çekildi.

Pandemi sürecinde ekonomik hayatın normale dönebilmesi için hayata geçirilen desteklerle alakalı olarak Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından yeni bir açıklama yapıldı. Açıklamaya göre Kovid-19 pandemi döneminde işleri durma noktasına gelmiş olan iş yerlerine ve çalışanlara verilen destek normalleşme desteği ismiyle sürdürülecek. Selçuk, yeni tip koronavirüsle mücadele sürecinde sağlanacak desteklerle istihdamı korumaya devam edeceklerini bildirdi. Peki, normalleşme desteği nedir ? İşte normalleşme desteği son dakika bilgileri...

Normalleşme desteği ne zaman ile ilgili olarak yapılan açıklamalarda; kısa çalışma ve nakdi ücret desteğinin sona erdiği tarihi takip eden ay itibarıyla 3 ayı geçmemek şartıyla, her bir ay için kısa çalışma ya da ücretsiz izinde geçen aylık ortalama gün sayısı ve asgari ücret üzerinden hesaplanan çalışan ve işveren primi tutarında mahsuplaşma yapılacağı belirtildi. Şimdi, vatandaşlar tarafından normalleşme desteği ödeneği başvuruları da merak ediliyor.

NORMALLEŞME DESTEĞİ NASIL ALINIR?

Destekten yararlanmak isteyen vatandaşlar normalleşme desteği ne kadar olacak sorusuna da yanıt arıyor. Normalleşme desteği ücreti ile ilgili olarak çeşitli açıklamalar yapan Selçuk; normal çalışma düzenine geçmiş olan çalışanın kısa çalışma ödeneği ya da nakdi ücret desteği aldığı aylık ortalama gün sayısının 30 gün olması halinde, işverenlerin Sosyal Güvenlik Kurumuna ödeyecekleri primlerden 1.103,63 TL mahsuplaşma yapılacağını belirtti.

Bakan Selçuk, normal çalışma düzenine dönmüş olan ve ağustos ayında çalışmaya devam eden sigortalı çalışanlar için SGK prim belgelerinin 1 Eylül - 26 Eylül tarihleri arasında düzenleneceğini duyurdu. Bu doğrultuda da SGK tarafından 25 Ağustos 2020 tarihinde işverenler için tanımlama ekranı açılacağı bilgisi paylaşıldı. Vatandaşlar normalleşme desteği başvurusu nasıl yapılır sorusunun yanıtını da merak ediyor. Normalleşme desteği başvuru işlemleri için e-SGK kanalı ile başvuru yapılması yeterli oluyor.