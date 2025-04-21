Norveç'in para birimi nedir? Norveç'in para biriminin kodu ve sembolü

Norveç’in yönetim şekli anayasal monarşidir. Başkenti Oslo’dur ve Oslo aynı zamanda ülkede yer alan en büyük şehir özelliğine de sahiptir. Rusya ile 167 kilometre, Finlandiya ile 729 kilometre, İsveç ile de 1.619 kilometre sınırları bulunur. Ayrıca 21.925 kilometre olan sahil şeridi de bulunmaktadır.

Norveç'in para birimi nedir?

Oldukça geniş bir tarihçesi bulunan ülkenin topraklarında daha önce yaşayan topluluklardan biri de Vikingler olmuştur. 385.207 kilometrekarelik bir yüzölçümü olan Norveç 5.594.340 civarında bir nüfusa sahiptir. Latin yazı sistemi kullanılan ülkede Norveççe resmi dil olarak kabul edilmiştir. Ancak Kvence ve Çingenece dilleri de tanınan bölgesel dillerdir.

Ülkede Norveçliler dışında Samiller ve birkaç farklı etnik kökenli grup daha yaşamaktadır. Ancak nüfusun çoğunluğunu Norveçliler oluşturmaktadır. Norveç’in deniz seviyesinden en yüksekte olan noktası 2.469 metrekare olan rakımı ile Galdhopiggen’dir. Çığ ve heyelanın çok sık görüldüğü ülke hem iklim özellikleri hem de ekonomik rahatlık nedeni ile genel olarak sakin bir yapıya sahiptir.

Sanat ve spor alanlarında da adı oldukça bilinen Norveç 1952 ve 1994 yıllarında Kış Olimpiyatları'na da ev sahipliği yapmıştır. Ülke genelinde ılıman iklim hakimdir. En kuzey kısmında subarktik iklim Svalbard tarafında ise Arktik tundra iklimi görülür. Para birimi ise Norveç Kronu'dur.

Norveç'in para biriminin kodu ve sembolü nedir?

Dünya genelinde devletlerin resmi olarak kabul gören para birimleri ISO olarak kısaltılan Uluslararası Standartlar Teşkilatı tarafından düzenlenir. ISO 4217, bir para birimi kodu olarak da bilinir ve ülkelerin para birimlerinin üç haneli kodlar ile kısaltılmasını sağlar. Bu düzenlemeye göre tüm para birimlerinin uluslararası standartlarda kısaltılmış kodları bulunur.

Norveç’in para birimi Norveç Kronu'dur. Çoğul olarak kroner şeklinde isimlendirilmiştir. ISO 4217 dünya standartlarına göre Norveç para birimi olan Norveç kronuna ait üç haneli kısaltma NOK olarak belirlenmiştir. Para piyasalarında ve döviz bürolarında bu para birimi NOK kodu ile işlem görür.