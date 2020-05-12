Norveç Varlık Fonu kesenin ağzını açıyor

Koronavirüs salgını ve düşen petrol fiyatlarının vurduğu Norveç ekonomisine ülkenin varlık fonundan rekor miktarda destek sağlanacak. Hükümet ayrıca petrol sektörünün ardından ülkenin ikinci büyük sektörü olan balık çiftliklerinin vergilerini arttırma kararı aldığını açıkladı.

Norveç Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Norveç ekonomisi barış zamanındaki en ağır ekonomik gerilemeyi yaşıyor. Ancak hükümet Norveç'in bu krizden çıkması için gereken altyapıyı hazırlıyor" denildi.

Norveç hükümetinin ekonomiyi canlandırma hedefi doğrultusunda ay sonunda açıklaması beklenen uzun dönemli yol haritası kapsamında harcamaların da artırılması planlanıyor.

Bu kapsamda Norveç Varlık Fonu'ndan bu yıl harcanacak miktarın, fonun 1 Ocak'taki değerinin yüzde 4,2'sini bulması bekleniyor. Bu miktarın yaklaşık 41 milyar dolarlık rekor bir miktara tekabül ettiği bildirildi.

Batı Avrupa'daki en büyük petrol üreticisi Norveç'in petrol gelirlerini yatırıma yönlendiren varlık fonu, dünyanın en büyük varlık fonu konumunda. 1 trilyon doları aşan değeri olan fon, her Norveçli başına ortalama 190 bin dolara denk geliyor.