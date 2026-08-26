FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Noter ücret tarifesinde değişiklik! 2026 noter ücretleri zamlandı mı? Resmi Gazete'de yayımlandı

2026 yılı noter ücret tarifesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Adalet Bakanlığı tarafından Resmi Gazete'de yayımlanan tarifeye göre, noterlik işlemlerinden alınan ücretler artırıldı.

Noter ücret tarifesinde değişiklik! 2026 noter ücretleri zamlandı mı? Resmi Gazete'de yayımlandı
Cansu Çamcı

Noter ücretleri zamlandı mı? sorusu 26 Ağustos Resmi Gazete kararı ile gündeme geldi. Resmi Gazete'de 2026 yılı noter ücret tarifesinde değişiklik yapılmasına dair tarife yayınlandı. Buna göre yeni ücret tarifesi 26 Ağustos 2026 tarihinde yürürlüğe girecek.

GÜNLÜK 319 LİRA

Noterler ve imza yetkisine sahip vekilleri, noterlik dairesi dışında işlem yapmak için görev yerinden ayrıldıklarında ulaşım giderlerinin yanı sıra her iş için günlük 319,60 lira yol ödeneği alacak.

Piyango çekilişleri ile özel veya resmî kuruluşların kura, seçim ve toplantılarında hazır bulunarak tutanak düzenlemeleri halinde ise günlük yol ödeneği 2 bin 928,05 lira olacak. Gerekli ulaşım giderleri ayrıca karşılanacak.

Noter ücret tarifesinde değişiklik! 2026 noter ücretleri zamlandı mı? Resmi Gazete de yayımlandı 1

ÜST SINIR 750 LİRA

Mahkeme, sulh ceza hâkimliği veya Cumhuriyet başsavcılığının noterlik evrakının aslını istemesi halinde ulaşım gideri yol masrafı olarak ödenecek. Bunun için belgenin fiziken teslim edilmesinin zorunlu olması ve yapılan harcamanın belgelendirilmesi gerekecek.

Toplu taşıma kullanıldığının beyan edilmesi halinde ayrıca belge istenmeyecek. İlgili güzergâhın gidiş-dönüş ücreti esas alınacak.

Her teslim görevi için ödenecek yol masrafı 750 lirayı geçemeyecek. Aynı güzergâhta ve aynı seyahat sırasında birden fazla belge teslim edilmesi halinde yalnızca bir yol masrafı ödenecek.

Yeni müşterilere özel %1,99 faizli 50.000 TL fırsatı

Yeni müşterilere özel %1,99 faizli 50.000 TL fırsatı
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Trafikte yeni dönem 1 Eylül'de başlıyor: Tek numara olacakTrafikte yeni dönem 1 Eylül'de başlıyor: Tek numara olacak
Yavuz Sultan Selim Köprüsü 10 yılda sağladığı tasarrufla öne çıktıYavuz Sultan Selim Köprüsü 10 yılda sağladığı tasarrufla öne çıktı

Anahtar Kelimeler:
Noter tarife ücret
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Güllü'nün öldüğü geceye ait yeni görüntüler ortaya çıktı

Güllü'nün öldüğü geceye ait yeni görüntüler ortaya çıktı

Kanada'dan ABD'ye misilleme! "Müzakere konusu değil"

Kanada'dan ABD'ye misilleme! "Müzakere konusu değil"

TFF'den yabancı kuralında flaş değişiklik!

TFF'den yabancı kuralında flaş değişiklik!

Gülşen oğluyla fındık hasadından döndü! Kıyafeti dile düştü

Gülşen oğluyla fındık hasadından döndü! Kıyafeti dile düştü

Uzman açıkladı: "Gizli gizli altın depoluyorlar"

Uzman açıkladı: "Gizli gizli altın depoluyorlar"

Resmi Gazete'de yayımlandı! Otel ve pansiyonlarda yeni kurallar

Resmi Gazete'de yayımlandı! Otel ve pansiyonlarda yeni kurallar

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.