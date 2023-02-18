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Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü duyurdu: e-Devlet'ten yapılabilecek: Geçici kimlik kararı...

18.02.2023 12:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından kimliklerine ulaşamayan depremzedeler, kendileri ve aileleri için geçici kimlik belgesini e-Devlet üzerinden oluşturabilecek. Geçici kimlikler yeni kimlik alınıncaya kadar üç ay boyunca geçerli olacak.

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü duyurdu: e-Devlet'ten yapılabilecek: Geçici kimlik kararı...

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, afetzedelerin geçici kimlik belgelerini e-Devlet'ten alabileceğini duyurdu.

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, depremden etkilenen illerdeki afetzedelerin mağduriyetlerini azaltmak amacıyla, kimlik kartı başvurusuna gerek olmaksızın geçici kimlik belgelerini e-devlet üzerinden alabilmelerine olanak sağlandı. Bunun için afetzedenin yerleşim yeri veya diğer adresinin, depremden etkilenen illerde bulunması yeterli olacak.

ÜÇ AY BOYUNCA GEÇERLİ OLACAK

Depremden etkilenen illerde yerleşim yeri ya da diğer adres kaydı olan afetzedeler, kendilerinin yanı sıra veli ya da vasisi olduklarının geçici kimlik belgesini de e-devlet'ten barkodlu olarak temin edebilecek. Barkodlu geçici kimlik belgesi, üç ay, yeni kimlik kartı alınıncaya kadar geçerli olacak.

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e-devlet deprem

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