FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

SGK geri ödeme listesine 3 ilaç daha eklendi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2 Hemofili B ve bir kanser ilacının daha SGK geri ödeme listesine alındığını açıkladı. Majistral (eczanelerde hastaya özel hazırlanan) ilaçlarda ödeme tutarı yüzde 40 artırılırken, kemik iliği nakli süreçlerinde de yeni düzenlemeler yapıldı.

SGK geri ödeme listesine 3 ilaç daha eklendi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2 Hemofili B ilacı ile bir kanser ilacının daha Sosyal Güvenlik Kurumunun (SGK) geri ödeme kapsamına dahil edildiğini açıkladı.

Işıkhan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Resmi Gazete'de yayımlanan "Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" kapsamında hayata geçirilen düzenlemelere ilişkin bilgi verdi.

3 İLAÇ GERİ ÖDEME KAPSAMINA ALINDI

Sağlık hizmetlerine vatandaşların daha kolay ulaşabilmesi için çalışmaların sürdüğünü belirten Işıkhan, yeni düzenlemeyle 3 ilacın SGK tarafından karşılanacağını bildirdi.

Işıkhan, geri ödeme listesine alınan ilaçlardan 2'sinin Hemofili B tedavisinde, birinin ise kanser tedavisinde kullanıldığını belirterek, bu 3 ilaçtan birinin yerli üretim olduğunu ifade etti.

MAJİSTRAL İLAÇLARDA ÖDEME TUTARI YÜZDE 40 ARTTI

Düzenleme kapsamında eczanelerde üretilen majistral ilaçlar (eczanelerde hastaya özel hazırlanan ilaçlar) için kurum tarafından karşılanan tutarın yüzde 40 artırıldığını açıklayan Işıkhan, çocuk cerrahisinde uygulanan işlemlerin kapsamının da genişletildiğini belirtti.

Kemik iliği nakli süreçlerine yönelik önemli iyileştirmelerin de devreye alındığını aktaran Işıkhan, kemik iliği nakli bekleyen hastalar için uygun verici bulunmasına yönelik tarama süreçlerinin güncellendiğini kaydetti. Ayrıca tedavi ve ilaç uygulamalarına ilişkin yeni düzenlemelerin yapıldığını bildirdi.

Işıkhan, paylaşımında hastalara acil şifalar temennisinde bulunarak, yapılan düzenlemelerin hayırlı olmasını diledi.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır

%39 Faizli Mevduat ile Birikimlerinizi Değerlendirin!

%39 Faizli Mevduat ile Birikimlerinizi Değerlendirin!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: "Yıllıklandırılmış milli gelirimiz 1,71 trilyon dolara yükselmiştir"Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: "Yıllıklandırılmış milli gelirimiz 1,71 trilyon dolara yükselmiştir"
Çin'de imalat aktivitesindeki daralma ağustosta da devam ettiÇin'de imalat aktivitesindeki daralma ağustosta da devam etti

Anahtar Kelimeler:
sgk ilaç ödeme
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Resmen açıkladılar! ABD Lark Adası'nı vurdu

Resmen açıkladılar! ABD Lark Adası'nı vurdu

Spor salonundaki yangında Şimşek'in yeğeni hayatını kaybetti

Spor salonundaki yangında Şimşek'in yeğeni hayatını kaybetti

Gece yarısı duyuruldu! Deniz Gül Galatasaray'da! İşte maliyeti

Gece yarısı duyuruldu! Deniz Gül Galatasaray'da! İşte maliyeti

Burak Özçivit kardeşinin düğününe katılmadı! Eleştirilere isyan etti

Burak Özçivit kardeşinin düğününe katılmadı! Eleştirilere isyan etti

Mola hakkına yeni düzenleme: Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor

Mola hakkına yeni düzenleme: Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor

Bankalar promosyon yarışında: Maaş taşıyacak emekliler dikkat

Bankalar promosyon yarışında: Maaş taşıyacak emekliler dikkat

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.