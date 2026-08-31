SGK geri ödeme listesine 3 ilaç daha eklendi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2 Hemofili B ilacı ile bir kanser ilacının daha Sosyal Güvenlik Kurumunun (SGK) geri ödeme kapsamına dahil edildiğini açıkladı.

Işıkhan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Resmi Gazete'de yayımlanan "Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" kapsamında hayata geçirilen düzenlemelere ilişkin bilgi verdi.

3 İLAÇ GERİ ÖDEME KAPSAMINA ALINDI

Sağlık hizmetlerine vatandaşların daha kolay ulaşabilmesi için çalışmaların sürdüğünü belirten Işıkhan, yeni düzenlemeyle 3 ilacın SGK tarafından karşılanacağını bildirdi.

Işıkhan, geri ödeme listesine alınan ilaçlardan 2'sinin Hemofili B tedavisinde, birinin ise kanser tedavisinde kullanıldığını belirterek, bu 3 ilaçtan birinin yerli üretim olduğunu ifade etti.

MAJİSTRAL İLAÇLARDA ÖDEME TUTARI YÜZDE 40 ARTTI

Düzenleme kapsamında eczanelerde üretilen majistral ilaçlar (eczanelerde hastaya özel hazırlanan ilaçlar) için kurum tarafından karşılanan tutarın yüzde 40 artırıldığını açıklayan Işıkhan, çocuk cerrahisinde uygulanan işlemlerin kapsamının da genişletildiğini belirtti.

Kemik iliği nakli süreçlerine yönelik önemli iyileştirmelerin de devreye alındığını aktaran Işıkhan, kemik iliği nakli bekleyen hastalar için uygun verici bulunmasına yönelik tarama süreçlerinin güncellendiğini kaydetti. Ayrıca tedavi ve ilaç uygulamalarına ilişkin yeni düzenlemelerin yapıldığını bildirdi.

Işıkhan, paylaşımında hastalara acil şifalar temennisinde bulunarak, yapılan düzenlemelerin hayırlı olmasını diledi.

Kaynak: AA | Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır