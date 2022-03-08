FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Nükleer düzenleme kanunu yürürlükte

Nükleer düzenleme kanunu yürürlükte

08.03.2022 11:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Nükleer Düzenleme Kurumunun (NDK) kuruluşu, işleyişi, görev, yetki ve sorumlulukları ile teşkilat ve personeline ilişkin usul ve esaslar, Nükleer Düzenleme Kanunu kapsamında yeniden tespit edildi.

Nükleer düzenleme kanunu yürürlükte

Nükleer Düzenleme Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, Nükleer Enerji Kanunu'nda belirtilen görevleri yerine getirecek ve yetkileri kullanacak NDK, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına bağlı olacak.

KURUM, GÜVENCEDEN SORUMLU OLACAK

Kurum, çalışanların, halkın, çevrenin ve gelecek nesillerin radyasyondan korunması, nükleer enerji ve radyasyona ilişkin faaliyetlerde güvenlik, emniyet ve nükleer güvencenin sağlanmasından sorumlu olacak.

Ayrıca, nükleer tesis, radyasyon tesisi veya radyoaktif atık tesislerinin kurulması, işletilmesi, işletmeden çıkarılması veya kapatılması ile nükleer maddelerin ve radyasyon kaynaklarının çıkarılması, üretilmesi, taşınması, depolanması, ihracatı, ithalatı, ticareti, bulundurulması, devri, işlenmesi, yeniden işlenmesi ve kullanılması da kurumun faaliyet alanı içinde yer alacak.

3975921

Nükleer tesis, radyoaktif atık tesisleri ve radyoaktif maddelerin emniyetine ilişkin gerekli iş birliği ve destek, Dışişleri Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı ve ilgili diğer kurum ve kuruluşlar tarafından Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı koordinasyonunda sağlanacak.

SAĞLIK BAKANLIĞI TARAFINDAN DÜZENLEME

Tıbbi amaçlarla kullanılan radyasyon kaynaklarının ve donanımlarının taşıması gereken asgari gereklilikler, kalite, piyasa gözetimi ve denetimi ile hasta ve refakatçilerinin radyasyondan korunmasına ilişkin hususlar kurumun uygun görüşü alınarak Sağlık Bakanlığı tarafından düzenlenecek.

Çevresel etki değerlendirme raporunun radyolojik etkilere ilişkin bölümlerinin formatı, NDK'nin uygun görüşü alınarak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından belirlenecek.

Radyasyon acil durumlarının saha içi yönetimine ilişkin hususlar NDK tarafından, saha dışı yönetimine ilişkin hususlar ise kurumun uygun görüşü alınarak Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından düzenlenecek.

Radyoaktif maddelerin taşınmasında güvenlik ve emniyete ilişkin hususlar NDK tarafından, diğer hususlar ise kurumun uygun görüşü alınarak Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından tanzim edilecek.

Nukleer-Santral-Insaat-2-1280x640

RADYASYON KONTROLLERİ TİCARET BAKANLIĞINDAN

Yurda giriş noktalarındaki radyasyon kontrollerine ilişkin hususlar, NDK'nin uygun görüşü alınarak Ticaret Bakanlığı tarafından düzenlenecek. Kurum ise radyasyon kontrollerinde tespit edilen radyoaktif maddelere ilişkin teknik değerlendirme desteği sağlayacak.

Radyasyon acil durumlarına ilişkin uluslararası anlaşma ve sözleşmelerden kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi kapsamında Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu ve ilgili kurum ve kuruluşlar NDK ile iş birliği içinde hareket edecek.

Binalarda radon birikimi, yapı malzemeleri ile içme ve kullanma suyundaki radyoaktivite, kaplıca, mağara, maden gibi yer altı ve yer üstü iş yerlerinde yürütülen faaliyetler nedeniyle maruz kalınabilecek radyasyon, uçuş personelinin maruz kaldığı radyasyon gibi doğal radyasyona maruz kalma durumları, ilgili kamu kurum ve kuruluşları tarafından NDK'nin uygun görüşü alınarak düzenlenecek. Kurum bu durumlara ilişkin radyasyondan korunma açısından özel şartlar belirleyebilecek ve bu şartlara uygunluğu denetleyecek.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ekmek fiyatına zam mı yapılacak?Ekmek fiyatına zam mı yapılacak?
İslam Memiş'ten altın ve Bitcoin yorumu!İslam Memiş'ten altın ve Bitcoin yorumu!
36 ay taksitle ayçiçek yağı satışı olay oldu!36 ay taksitle ayçiçek yağı satışı olay oldu!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Survivor'da en acı konsey! Gözyaşları sel oldu

Survivor'da en acı konsey! Gözyaşları sel oldu

Erdoğan imzaladı, yağlı tohumlu bitkiler için hibe desteği!

Erdoğan imzaladı, yağlı tohumlu bitkiler için hibe desteği!

Rusya'dan Ukraynalı sivillere 'ahlaksız' teklif! Seçenek sunmadılar

Rusya'dan Ukraynalı sivillere 'ahlaksız' teklif! Seçenek sunmadılar

Yağ paniğinde bilanço! 1 günde 10 kat...

Yağ paniğinde bilanço! 1 günde 10 kat...

Buğday fiyatlarında rekor! 3-4 ay içinde...

Buğday fiyatlarında rekor! 3-4 ay içinde...

EPGİS duyurdu! Benzin ve motorine zam geldi

EPGİS duyurdu! Benzin ve motorine zam geldi

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Yöntemi şaşırttı! Kimse evlenmek istemeyince...

Yöntemi şaşırttı! Kimse evlenmek istemeyince...

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

En iyilere rakip performansta 3000 TL altı akıllı telefonlar

En iyilere rakip performansta 3000 TL altı akıllı telefonlar

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Bir tutamı onlarca derde deva oluyor! Her evde var

Bir tutamı onlarca derde deva oluyor! Her evde var

Camdaki Kız Nalan'ın kombinlerini beğenenlere alternatif öneriler

Camdaki Kız Nalan'ın kombinlerini beğenenlere alternatif öneriler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.