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Nükleer Enerji Tedarikçi Bilgi Sistemi kullanıma açıldı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Türkiye'nin nükleer programı içinde yerli sanayi katkısının artırılması amacıyla Nükleer Enerji Tedarikçi Bilgi Sistemi'ni (NETBİS) kullanıma açtı.

Nükleer Enerji Tedarikçi Bilgi Sistemi kullanıma açıldı

Bakanlığın internet sitesinde yayımlanan duyuruya göre, Nükleer Enerji ve Uluslararası Projeler Genel Müdürlüğü ile Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığının ortak çalışmasıyla oluşturulan NETBİS'te Türk firmalarına ait güncel bilgilere yer verilecek.

NETBİS'in Türk firmalarının kapasitelerine ilişkin güncel bilgileri sunması yanında gelecekteki nükleer santral projelerinde, ihale duyuru ve iletişim platformu olarak da kullanılması amaçlanıyor.

Sistem ile tutulacak bilgilerin, nükleer santral projeleri ve termik santraller başta olmak üzere diğer elektrik üretim santralleri, boru hatları, petrokimya tesisleri gibi enerji tesislerinde de yerlileştirmeyi artırmak üzere ilgili kamu kurumları ile paylaşılması planlanıyor.

Türkiye'de nükleer santrallerde kazanılan tecrübe ile Türk firmalarının dünyadaki diğer nükleer santraller için ekipman, malzeme, hizmet ihracatçısı olma potansiyeli bulunuyor ve NETBİS ile toplanacak bilgilerin dünya çapında Türk sanayisini tanıtmak için paylaşımı da amaçlanıyor. (AA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

Hissenet
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Anahtar Kelimeler:
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı nükleer enerji
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