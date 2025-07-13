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Nükleerde yerlilik payını artırmak amacıyla Nükleer Enerji Tedarikçi Bilgi Sistemi oluşturuldu

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca nükleer enerji projelerinde yerli ve milli katkıyı artırmak amacıyla Nükleer Enerji Tedarikçi Bilgi Sistemi (NETBİS) oluşturuldu.

Nükleerde yerlilik payını artırmak amacıyla Nükleer Enerji Tedarikçi Bilgi Sistemi oluşturuldu

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde (NGS) yerlileştirme oranı yüzde 54,73'e ulaşırken, nükleer enerji alanında ürün ve hizmet tedarik eden yerli üreticiyi yakından ilgilendiren bir adım atıldı.

Bu kapsamda, alanda faaliyet gösteren firmalar, nükleer enerji projelerinde yerli ve milli katkıyı artırmak amacıyla oluşturulan NETBİS'e kayıt yaptırarak hizmetlerini yerli ve yabancı yatırımcılara tanıtabilecek.

NETBİS'e kayıt yaptıran firmalar, şirket ve iletişim bilgileri, organizasyon şeması, firmayla ilgili tanıtıcı, bilgilendirici dokümanlar, kapasite raporları, yine firmaya dair katalog ve broşürleri sisteme yükleyecek. Firmalar, personel sayısı ve ürün sertifikalarının yanı sıra sunduğu mal ve hizmetlere ilişkin bilgileri de sisteme girecek.

Sisteme kayıt yaptıran firmalardan toplanan bilgiler, Türk sanayisini tanıtma amacıyla nükleer alanda faaliyet gösteren küresel teknoloji sahiplerinin yanı sıra mühendislik, tedarik ve inşaat şirketleriyle paylaşılacak.

NETBİS, toplanan bilgilerle kapasite analizine de imkan tanıyacak. Ayrıca portal, Türkiye'nin yeni nükleer santral projelerinde ihale duyuru ve iletişim platformu olarak da kullanılacak.

Firmalar, netbis.enerji.gov.tr adresi üzerinden NETBİS'e kayıt yaptırabilecek.

Türkiye, 2050'ye kadar 20 bin megavatlık nükleer enerji kapasitesine ulaşmayı hedefliyor. Bu doğrultuda, yapımı devam eden Akkuyu NGS'nin yanı sıra Sinop ve Trakya'da kurulması planlanan NGS'ler için de çalışmalar sürüyor. İlaveten küçük modüler reaktörlerin enerji portföyüne eklenmesi için çalışma yapılıyor. (AA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı nükleer enerji
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