FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Numan Kurtulmuş tarih vererek duyurdu! "Vatandaşın alım gücü artacak"

Numan Kurtulmuş tarih vererek duyurdu! "Vatandaşın alım gücü artacak"

28.01.2022 15:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Yaz ayları başlarında Türkiye turizm bakımından da fevkalade bir gelişmeyi kaydedecek" dedi. Açıklamasının devamında Kurtulmuş, "İnşallah yaz başlarından itibaren fiyatlarda aşağıya doğru bir geçişin, enflasyonda aşağıya doğru bir düşüşün gözlemlenebileceğini görüyorum" diye konuştu.

Numan Kurtulmuş tarih vererek duyurdu! "Vatandaşın alım gücü artacak"

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Sakarya'nın Adapazarı ilçesindeki bir restoranda AK Parti Sakarya İl Başkanlığınca düzenlenen "Basın Buluşması"nda gazetecilerin sorularını yanıtladı. Ekonomiye yönelik açıklamalarda bulunan Kurtulmuş, "Kısa dönemde, istikrarın sağlanması, vatandaşın alım gücünü artıracak ilave tedbirlerin alınması ve fiyatların aşağıya çekilmesiyle bu öngörülebilirlikle birlikte inşallah yaz başlarından itibaren fiyatlarda aşağıya doğru bir geçişin, enflasyonda aşağıya doğru bir düşüşün gözlemlenebileceğini görüyorum dedi.

"BİRÇOK ÜLKEDE ARZ VE TEDARİK ZİNCİRLERİNDE KOPUKLUKLAR VAR"

Döviz kurundaki dalgalanmaya değinen Kurtulmuş, enflasyonla ilgili meselenin, bir küresel tarafının bulunduğunu, salgın sırasında küresel ekonomide ciddi bir enflasyon baskısı ortaya çıktığını söyledi.

Bu durumun temel nedenleri bulunduğunu anlatan Kurtulmuş, üretim maliyetleri bakımından dünyada olağanüstü yüksek fiyat artışlarının gündeme geldiğini, buna ilave olarak birçok ülkede arz ve tedarik zincirlerinde kopukluklar olduğunu kaydetti.

"GIDA FİYATLARINDA OLAĞANÜSTÜ ARTIŞLAR OLDU"

Kurtulmuş, Türkiye'nin 2020-2022 arasındaki 2 yıllık salgın sürecinde, tedarik zinciri ve üretim bakımından zorluğa düşmediğine işaret ederek, şöyle konuştu:

"Türkiye bu sırada doğal gazın dörtte üçünü devlet olarak sübvanse etti, elektriğin de yarısını sübvanse ettik. Yani o yükü vatandaşa yansıtmamak için. Buna rağmen bu gelişmelerin, Türkiye ekonomisi üzerinde etkisi oldu. Bir de geçen sene bütün dünyada, Türkiye'de de kuraklık yaşandı. Bunun vermiş olduğu etkiyle gıda fiyatlarında olağanüstü artışlar oldu. Bunun sonucu olarak çok yüksek fiyat artışıyla karşı karşıya kaldık. Ayrıca dövizin, ekonomik gerekçeler dışında bu kadar hızlı yükselmesi, bunun da piyasalar üzerinde olumsuz etkileri oldu."

Kurtulmuş, salgın sürecinde üretimin devam etmesi, insanların istihdamının sağlanması için çalıştıklarını vurgulayarak, bunun sonucu olarak geçen yıl 225 milyar dolarlık bir ihracat gerçekleştiğini, Türkiye'nin dünyada büyümeyi sağlayan birkaç ülkeden birisi haline geldiğini anlattı.

İKİNCİ ZAM İÇİN TEMMUZ'U İŞARET ETTİ

Bu rağmen fiyatların artması nedeniyle vatandaşların alım gücü bakımından zor bir durumla karşı karşıya kaldığını belirten Kurtulmuş, bu kapsamda asgari ücrette tarihi bir artış gerçekleştiğini, daha sonra memur ve emeklilerin maaşlarına zam yapıldığını, ayrıca temmuz ayında gelişmelere göre bir düzenleme daha yapılmasının planlandığını bildirdi.

"TÜRKİYE FEVKALADE BİR GELİŞMEYİ KAYDEDECEK"

Türkiye'deki ekonomik gelişmelerden bahseden Kurtulmuş, şöyle devam etti:

"İlk planda yapılacak olan şey; dar gelirli, yani ücretli vatandaşlarımızın alım gücünü bir miktar yukarıya çıkarmaktır. Orta vadede yapılacak olan şey; dövizi sabit bir hale getirerek ekonomide öngörülebilirliği ve istikrarı sağlamaktır. Türkiye o istikamette gidiyor Allah'ın izniyle. Bu sene tarımsal üretimde inşallah bolluk yılı yaşayacağız. Yaz ayları başlarında da Türkiye turizm bakımından da fevkalade bir gelişmeyi kaydedecek. Böylece Türkiye, durumu düzeltebilecek imkan ve kaynak bulacaktır.

Özetle kısa dönemde, istikrarın sağlanması, vatandaşın alım gücünü artıracak ilave tedbirlerin alınması ve fiyatların aşağıya çekilmesiyle bu öngörülebilirlikle birlikte inşallah yaz başlarından itibaren fiyatlarda aşağıya doğru bir geçişin, enflasyonda aşağıya doğru bir düşüşün gözlemlenebileceğini görüyorum."

"BİRKAÇ AY İÇERİSİNDE BUNU HEP BERABER GÖRECEĞİZ"

Kurtulmuş, fahiş fiyat artışlarının önüne geçilmesi ve enflasyonla mücadeleye yönelik çalışmaların sürdüğünü dile getirerek, "Masanın üzerinde olabilecek hangi tedbirler varsa bunların hepsi masanın üstündedir. Vatandaşımızın alım gücünün yukarıya doğru çekilmesi için her türlü tedbir alınmaktadır. Enflasyonun, hakikaten yakıcı bir gelişme olan enflasyondaki yükselmenin de aşağıya doğru çekilmesi için gayret sarf ediyoruz. İnşallah, birkaç ay içerisinde bunu hep beraber göreceğiz." ifadelerini kullandı.

"ÇOK KISA SÜRE İÇERİSİNDE BUNU TOPARLAYACAĞIZ"

"Sanayide enerji kısıtlaması"na ilişkin soru üzerine Kurtulmuş, bunun beklenmedik bir durum olduğunu belirterek, İran tarafındaki enerji arzında problemden kaynaklanan bir durum olduğunu söyledi.

"Geçicidir, inşallah çok kısa süre içerisinde bunu toparlayacağız." diyen Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Türkiye'de bir miktar doğal gaz depolama alanlarındaki doğal gazın da kullanılacağı ve bu arzda elimizdeki bütün imkanları kullanarak belki farklı yerlerden de doğal gaz tedarik ederek bunların ortadan kaldırılacağını kısa süre içerisinde göreceğiz. Çok ağır kış tablosuyla karşı karşıyayız. Bu tabloda tek tek hane halkının bundan zarar görmemesi, yani doğal gazında kısıntıya gidilmemesi için bir tedbir olarak o da fabrikası ya da işi duraksadığında tezgahı dağılmayacak -yani süt, et, ilaç sanayi gibi bazı sanayilerde kesinti yapılmadı- fabrikasını birkaç gün tatil etmesinde sakınca görülmeyen yerlere doğal gaz verilememiştir. En kısa zamanda bu telafi edilecek. Türkiye'nin nasıl son zamanlarda Karadeniz'de, Akdeniz'de doğal gaz kaynakları bulmak için gayret sarf ettiğini, yurt dışından gemiler aldığını, kendi gemilerini yaptığını bütün tehditlere rağmen Akdeniz ve Karadeniz'deki bu doğal gaz ve hidrokarbon arama faaliyetlerinden niye vazgeçmediğini bir kez daha anlıyoruz. Karadeniz doğal gazı 2023'te kullanıma girecek, diğer kaynakları da bulacağız ve Türkiye birkaç sene içerisinde ümit ediyorum ki doğal gaz kaynakları bakımından dünyanın önemli ülkelerinden birisi haline gelecektir."

Kaynak: AA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Altın fiyatları kritik seviyede! Sert yükseliş bekleniyor…Altın fiyatları kritik seviyede! Sert yükseliş bekleniyor…
Askerlik yerleri ve tarihleri belli oldu!Askerlik yerleri ve tarihleri belli oldu!
Altın fiyatları için çarpıcı iddia! Uykularınız kaçmasın: Sepet yapan kazanırAltın fiyatları için çarpıcı iddia! Uykularınız kaçmasın: Sepet yapan kazanır
Anahtar Kelimeler:
Numan Kurtulmuş AK Parti Adalet ve Kalkınma Partisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Eşinin sürüklendiği anları izleyip...

Eşinin sürüklendiği anları izleyip...

İmamoğlu canlı yayında sitem etti: Bu fotoğrafta İBB niye yok

İmamoğlu canlı yayında sitem etti: Bu fotoğrafta İBB niye yok

Akaryakıta zam beklentisi! Petrol fiyatlarında 8 yıl sonra bir ilk

Akaryakıta zam beklentisi! Petrol fiyatlarında 8 yıl sonra bir ilk

Dövize karşı mücadelede yeni düzenlemeler yolda

Dövize karşı mücadelede yeni düzenlemeler yolda

Borcu olanlar dikkat! Son gün 31 Ocak... Cezası var

Borcu olanlar dikkat! Son gün 31 Ocak... Cezası var

Son dakika: Fed’in faiz kararı sonrası altında sert düşüş! Şubat ve mart ayına dikkat...

Son dakika: Fed’in faiz kararı sonrası altında sert düşüş! Şubat ve mart ayına dikkat...

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Kış aylarında doğalgazdan tasarruf etmenizi sağlayacak en iyi kombi çeşitleri

Kış aylarında doğalgazdan tasarruf etmenizi sağlayacak en iyi kombi çeşitleri

Yüz binlerce işçiyi ilgilendiriyor! Maaşlara ilave zam yolda

Yüz binlerce işçiyi ilgilendiriyor! Maaşlara ilave zam yolda

Her evin demirbaşı haline gelen 2000 TL altı robot süpürge önerileri

Her evin demirbaşı haline gelen 2000 TL altı robot süpürge önerileri

Memur ve emekliler dikkat! Bin lira fark...

Memur ve emekliler dikkat! Bin lira fark...

Son dakika: Fed’in faiz kararı öncesi altın fiyatı için dikkat çeken detay! Rekor kırıldı, zirve geldi...

Son dakika: Fed’in faiz kararı öncesi altın fiyatı için dikkat çeken detay! Rekor kırıldı, zirve geldi...

Son dakika... Altın fiyatlarında çok konuşulacak iddia! İkinci çöküş geliyor...

Son dakika... Altın fiyatlarında çok konuşulacak iddia! İkinci çöküş geliyor...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.