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O balığı satmanın cezası 37 bin lira! Amatörlerden tekne sahiplerine kadar bedeli değişiyor! Bakanlık 5 yıl önce desteklemişti ama...

17.02.2025 11:51
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Akdeniz'de popülasyonu artan, içerdiği toksin nedeniyle siyanürden daha tehlikeli olan balon balığının karaya çıkarılmasının yasak olması nedeniyle kıyıda oltayla yakaladıktan sonra sahilde bırakan ya da teknesinde limana getiren amatör balıkçıya 3 bin 770 lira ceza kesilecek. Balon balığı satana 37 bin 770, işleyen tesislere 75 bin 553 lira ceza uygulanacak.

O balığı satmanın cezası 37 bin lira! Amatörlerden tekne sahiplerine kadar bedeli değişiyor! Bakanlık 5 yıl önce desteklemişti ama...

Zehirli ve istilacı balon balıklarının Akdeniz'de popülasyonu son yıllarda hızla arttı. İçerdiği tetrodotoksin adlı, siyanürden daha tehlikeli toksin sebebiyle insan sağlığına tehdit olan balon balıkları, ekosistemde hızla yayılıp balık popülasyonunu olumsuz etkiliyor. Güçlü çene yapısıyla denizlerde avcı konumuna gelen balon balığı, yavrulama dönemindeki balıklarla beslenerek üreyip, hızla çoğalabiliyor. Çene yapısıyla metali koparabilen balon balıkları, balıkçıların av gereçlerine de zarar vererek, insan sağlığı, ekosisteme zararının yanı sıra, ekonomik kayba da neden oldu.

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BAKANLIK BALON BALIĞI AVINI DESTEKLEMİŞTİ

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 2020 yılında başlatılan balon balığı avcılığı desteklemesi kapsamında 5 yılda Antalya kıyılarında 88 bin 747 balon balığı avlandı. Avcılık desteklemesiyle yakalanan balon balıkları sayesinde 6 milyon 656 bin 25 yeni bireyin ekosisteme girişi önlendi. Bakanlık tarafından karaya çıkarılması yasak olan balon balığı, amatör balıkçıların tekneyle açılarak ya da kıyıda yaptıkları avcılıkta oltaya takılıyor.

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SAHİLDE BALON BALIĞI KİRLİLİĞİ

Amatör balıkçılar popülasyona karşı yakaladığı balığı öldürüp, denize atarak tedbir almaya çalıştı. Dalgayla sahile ulaşan veya kıyıdan avcılık yapanların oltasına takıldıktan sonra plajlarda bırakılan balon balıkları, çevre kirliliğine neden oldu.
Antalya sahillerinde kıyıdan balık avlayanların bulunduğu bölgelerin yakınında çok sayıda ölü balon balığına rastlandı. Avcılardan bazılarının imha etmek yerine balıkları plajlara bıraktığı, kum ve çakıl arasına gizlediği görüldü. Balon balıklarının oluşturduğu çevre kirliliğine plajda yürüyüş yapan ve denize girenler tepki gösterdi.

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BAKANLIKTAN BALON BALIĞI AÇIKLAMASI

Balon balığının zararının önlenmesi için sahile bırakan ya da teknesinde limana getirene ceza uygulanacak. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından balon balığına ilişkin cezalar şöyle:

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“Balon balığını karaya çıkaran amatör balıkçıya 3 bin 770 lira, tekne sahibine 5 bin 662 lira, ticari balıkçıların izin almadan balon balığını karaya çıkarması halinde kişiye 12 bin 835 lira, tekne sahibine 18 bin 880 lira, balon balığı satana 37 bin 770, balon balığını işleyen tesislere 75 bin 553 lira."

Amatör olta balıkçılarının kıyıda ya da teknede balon balığı yakalaması halinde öldürüp açık denize bırakması gerektiği belirtildi.

DHABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
balon balığı Tarım ve Orman Bakanlığı
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