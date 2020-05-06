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O bankalardan ihtiyaç sahiplerine 10000 TL destek! İşte şartlar...

EKONOMİ HABERLERİ  | 06.05.2020 13:44 | Son Güncelleme

Koronavirüs salgınının ekonomik hasarını en aza indirmeye çalışan bankalar, vatandaşlar için kredi destek paketlerini açıkladı. Bu destek kredilerinden birisi de kamu bankalarının sunmuş olduğu temel ihtiyaç kredisidir. Peki, temel ihtiyaç kredisine nasıl başvurulur ve bu krediden faydalanmak için aranan şartlar nelerdir? Aradığınız soruların yanıtları ve diğer merak edilenler sizin için derlendi.

O bankalardan ihtiyaç sahiplerine 10000 TL destek! İşte şartlar...

Temel ihtiyaç kredileri, Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank tarafından vatandaşların; gıda, sağlık ya da kira-fatura ödeme gibi temel ihtiyaçlarını karşılamaları için sunulan destek kredileridir. Bu kredi imkanlarından faydalanmaya hak kazanacak kişilerde birtakım şartlar aranmaktadır. Bu başvuru şartlarını öğrenmek ve temel ihtiyaç kredisi başvuru süreci hakkında bilgi sahibi olmak için bilmeniz gerekenlere göz atalım.

Temel ihtiyaç kredisi başvurular, 3 kamu bankasının yalnızca birisinden yapılabilmektedir.

1-ZİRAAT BANKASI TEMEL İHTİYAÇ KREDİSİ

Ziraat Bankası, ''Ekonomik İstikrar Kalkanı'' kapsamında, hane geliri aylık 5 bin TL ve altında olan bireysel müşterilerine Bireysel Temel İhtiyaç Kredisi'nden faydalanma imkanı sunmaktadır.

Bu kampanyadan faydalanmaya hak kazanan müşteriler; 10 bin TL'ye kadar, 6 ayı ödemesiz olarak ve 36 ay vadeli kredi imkanından faydalanabilecekler. Krediler aylık eşit taksitli olarak ödenecek.

Başvurunuzun güncel durumunu internet şube ya da Ziraat Bankası mobil uygulamasından takip edebilirsiniz.

Bankkartınız ve kart şifreniz varsa ihtiyaç kredinizi kullanmak için; Ziraat mobil hesabınıza girip "Hemen Başvur" kısmından parola oluşturduktan daha sonra Başvurular> Başvuru Takip> Ürün Başvuruları adımlarını uygulayabilirsiniz.

Bankkart ve kart şifreniz yoksa ATM üzerinden Kartsız İşlemler> Diğer İşlemler> İhtiyaç Destek Kredi Ödemesi seçeneklerini izleyerek dilediğiniz zaman kredinizi alabilirsiniz.

2-HALKBANK TEMEL İHTİYAÇ KREDİSİ

Halkbank'ın Bireysel Temel İhtiyaç Kredisi'nden; hane halkı aylık geliri 5 bin TL ve altında olanlar, asgari ücretle çalışanlar, serbest meslek çalışanları ve emekliler faydalanabilmektedir.

Aynı hane içerisinden sadece bir kişinin başvuru hakkı bulunmaktadır.

Faydalanacağınız kredi miktarı seçenekleri; 3 bin, 5 bin, 7 bin 500 ve 10 bin TL'dir.

Kredinin ilk 6 ayı geri ödemesiz olup 36 aya varan vade imkanı bulunmaktadır. Kredinin aylık faiz oranı %0.49'dur.

Örnek verecek olursak; 10 bin TL kredinizi 36 ay boyunca 376 TL taksit tutarıyla ödersiniz.

Başvurularınızı Halkbank mobil bankacılık üzerinden yapmak isterseniz; Başvurular> Kredi Başvurusu> Tüketici Kredisi> Bireysel Temel Destek Kredisi aşamalarını uygulayabilirsiniz.

3-VAKIFBANK TEMEL İHTİYAÇ KREDİSİ

Vakıfbank, Bireysel Temel İhtiyaç Kredisi ile orta ve düşük gelir grubunda yer alan müşterilerine finansman desteği sağlamaktadır. Bu destekten, hane halkı geliri aylık 5 bin TL ve altında olan bireysel müşteriler faydalanabilmektedir.

Kampanyanın özellikleri, diğer kamu bankalarında olduğu gibi; %0.49 faiz oranı ve 36 aya kadar vade imkanı içermektedir. Ödemeler aylık eşit taksitler halinde yapılacaktır ve kredinin ilk 6 ayı ödemesizdir.

Vakıfbank Bireysel Temel İhtiyaç Kredisi'ne başvurmak için tıklayınız.

Kredi başvurunuzun güncel durumunu Vakıfbank internet şubeden ya da Vakıfbank mobil uygulamasından takip edebilirsiniz.
Temel ihtiyaç kredinizi kullanabilmeniz için öncelikle size onay mesajı gelmelidir. Kredi başvurunuz onaylandıysa kredinizi mobil bankacılık üzerinden almak için; Başvurular> İhtiyaç Kredisi Başvurusu ekranına girip 6 Ay Ödemesiz Dönemli Destek Kredisi seçeneklerine dokunabilirsiniz.

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