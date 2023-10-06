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O belediyede en düşük işçi maaşı 23 bin TL oldu! Davul-zurna eşliğinde kutladılar

06.10.2023 16:31 | Son Güncelleme:
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Ordu’nun Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, işçi maaşlarında yüzde 170’e varan bir artış gerçekleştirdiklerini, en düşük işçi maaşının 23 bin TL’ye yükseldiğini açıkladı. İmzalanan sözleşmeye sevinen işçiler mutluluklarını davul-zurna eşliğinde oynayarak kutladı.

O belediyede en düşük işçi maaşı 23 bin TL oldu! Davul-zurna eşliğinde kutladılar

Altınordu Belediyesi ile Türkiye Belediyeler ve Genel Hizmetler İşçiler Sendikası (Belediye-İş) arasında mutabakata varılan ‘Toplu İş Sözleşmesi’ düzenlenen törenle imzalandı. Başkan Tören ve Belediye-İş sendikası Genel başkanı Nihat Yurdakul’un imzaladığı toplu iş sözleşmesi ile işçilere ilave yeni mali ve sosyal haklar kazandırıldı.

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İmzalanan toplu iş sözleşmesiyle ücret artışları dışında çalışanların emeklilikte alacakları kıdem tazminatı kat sayıları artırıldı. Mazeret ve ücretsiz izin haklarında iyileştirmeler yapıldı. Yine yıllık 24 olarak ödenen ikramiye gün sayısı 52’ye çıkarıldı.

Sözleşme çerçevesinde, Başkan Tören’in göreve geldiği 1 Nisan 2019 tarihinde tüm sosyal ödemeler dahil 2 bin 223 TL olan en düşük işçi maaşı, 4 buçuk yıl içerisinde yapılan iyileştirmeler sonunda yaklaşık 23 bin TL’ye, ortalama maaş 25 bin TL’ye ve en yüksek işçi maaşı ise 28 bin TL’ye yükseldi. Başkan Aşkın Tören’in emekçilerin ücretlerinde yaptığı 4 buçuk yıllık artış oranı ise toplam yüzde 950 olarak gerçekleşti.

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"TÜM TÜRKİYE'YE REFERANS OLACAK BİR SÖZLEŞME İMZALADIK"

İmza töreninde konuşan Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, “Sadece Ordu’da değil tüm Türkiye’de referans olacak bir sözleşme belgesi yapmak adına 4,5 yıllık kısa süre içerisinde bir olduğumuz, beraber olduğumuz bu sözleşme törenlerini düğüne ve halaya çevirdiğimiz bu esenlik günlere geldik. Çalışanlarımızın daha güçlü daha onurlu daha insanca yaşayabileceği ve huzur şehri, herkesin yüzünün güldüğü, gelirinin refahının arttığı, gelişen kalkınan üreten istihdam sağlayan göçü azaltan bir şehir için çalışmaya devam edeceğiz. Türkiye’mizin, Altınordu’muzun kalkınmasında gelişmesinde güzel ülkemizin şehrimizin istikrar huzur ve istikbalinde emektar kardeşlerimizin alın teri ve emeği hakkı hiç şüphesiz inkar edilemez. İşte bu noktada bizler helal kazancın bereketine rahmetine ve huzuruna çok inanıyoruz” diye konuştu.

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"TÜRKİYE'DEKİ İLK 3 TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNDEN BİRİ"

İmzalanan toplu iş sözleşmesinin Türkiye genelindeki ilk 3 toplu sözleşmeden biri olduğunu belirten Başkan Tören, “Çok şükür bugüne kadar kavga edilmeden grev yapılmadan çatışma olmadan müzakere ederek nezaketi masada ve kalbimizde hiç bırakmadan emeği merkeze koyarak başarılı toplu iş sözleşmelerimizi imzaladık. Bu sözleşmeye katkı koyan herkese bir kez daha teşekkür ediyorum sözleşmemizin hayırlı uğurlu olmasını bir kez daha yüce Allah’tan niyaz ediyorum. Temmuz ayı 2023 yılı itibari ile yaklaşık olarak en düşük maaş alacak emekçi kardeşim 23 bin lira maaş alacak, en yüksek maaşımız 28 bin lira, ortalama maaşımızı da 25 bin lira ilan ediyoruz hayırlı uğurlu olsun” ifadelerine yer verdi.

Belediye-İş Genel Başkanı Nihat Yurdakul ise “Sendika olarak ayda 60 tane sözleşme yapıyoruz. Bu sözleşmeler içerisinde ilk 3’e girecek sözleşme, ben sevgili Belediye Başkanıma çok teşekkür ediyorum” dedi.

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İŞÇİLER HALAY ÇEKİP, OYUN OYNAYARAK KUTLADI

Açıklanan işçi maaşları sonrası işçiler tezahüratlar ve alkışlar eşliğinde bu sevinçli haberi kutladı. İşçiler, kendilerine yapılan zam sonrası mutlu olduklarını belirterek, emeği geçenlere teşekkür ettiler. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Altınordu işçi maaşı

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