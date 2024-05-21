O belediyeden yeni doğum yapan annelere destek! Çeyrek altın değerinde! Başvuru şartları belli oldu

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu’nun yeni doğum yapan annelere söz verdiği maddi destek başvuruları 22 Mayıs Çarşamba günü başlıyor. Çeyrek altın tutarında 4 bin TL’lik desteğin verileceğini müjdeleyen Başkan Çavuşoğlu, “Yaptığımız her çalışmada, attığımız her adımda vicdanımızın sesini dinliyoruz. Her konuda halkımızın her zaman yanındayız ” dedi.

DESTEK BAŞVURULARI YARIN BAŞLIYOR

Çavuşoğlu’nun önergesi ile Büyükşehir Belediye Meclisi’nin Nisan’da gündeme alıp Mayıs’ta kabul ettiği yeni doğum yapan annelere yönelik sosyal destek ödemeleri başvuruları 22 Mayıs Çarşamba günü başlıyor. Sosyal yardım kriterlerini taşıyan annelere yönelik 4 bin TL’lik ikramiye için başvurular Denizli Büyükşehir Belediyesinin internet sitesi yer alan başvuru formu üzerinden yapılacak. ,

"İNSAN ODAKLI SOSYAL BELEDİYECİLİK ANLAYIŞI NİCE GÜZEL ÇALIŞMALARIN ALTINA İMZA ATACAĞIZ"

Çavuşoğlu, Denizli’de yaşayan her bireyin çok değerli olduğu bilinci ve eşit yurttaşlık temelinde hemşehrilerine en iyi ve güzel hizmeti yapmak için gayret ettiklerini belirtti. Yönetim değişikliği sonrası karşılaştıkları ağır borç yüküne rağmen verdikleri sözleri birer birer yerine getireceklerine değinen Başkan Çavuşoğlu, “Yaptığımız her çalışmada, attığımız her adımda vicdanımızın sesini dinliyoruz. Her konuda halkımızın her zaman yanındayız. Denizli’miz hak ettiği değerin çok uzağında olduğunu söylemiştik. Mutsuz bir kent değil, yarınlara umutla bakan, sevgi dolu huzurlu bir şehri hep birlikte inşa edeceğiz. Unutulmuş, ihmal edilmiş, akla gelmeyen tüm kesimleri kucaklayarak bu şehri ve güzel insanlarını hak ettiği değere kavuşturmak için hep birlikte çalışacağız. İnsan odaklı sosyal belediyecilik anlayışı nice güzel çalışmaların altına imza atacağız. Her zaman dediğimiz gibi sözümüz hemşehrime; sevdamız bu şehre” ifadelerini kullandı.

BAŞVURU ŞARTLARI

Denizli Büyükşehir Belediyesinin yeni doğum yapan annelere yönelik 4 bin TL’lik ikramiye desteği müracaat şartları ise şöyle:

Başvurular, bebeğin annesi üzerinden kabul edilecektir. Bebeğin 1 Nisan 2024 tarihinden sonra doğmuş olması, ebeveynlerin, bebeğin doğum tarihi itibariyle 6 ay öncesinde Denizli il sınırları içerisinde kesintisiz ikamet ediyor olması, hane gelirinin en çok tek asgari ücret olması, başvuru sahibi ve eşi adına esnaf olarak vergi mükellefinin bulunmaması, başvuru sahibi ve eşinin aktif çalışan ve vergi mükellefi olmaması, hanede yaşayan bireylere ait hiçbir tapu kaydının olmaması, başvuru sahibi ve eşinin banka hesaplarında en fazla 100 bin TL varlığının bulunması ve sosyal uyum yardımını almayan ailelerden olması gerekmektedir.

(İHA)





