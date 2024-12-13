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O fiyatı gören inanamıyor... 10TL'ye kapış kapış gidiyor! Simitten bile ucuz tost fiyatına yoğunluktan dükkan sahibi bile yiyemiyor

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
13.12.2024 12:38
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65 yaşındaki Mevlüt Akkar, 40 yıldır bu mesleği yapıyor. Sattığı tostun fiyatını duyan inanamıyor. Karaman'da bulunan 25 metrekarelik dükkanında tostçuluk yapan Akkar, “Herkes, nasıl kar ettiğimi merak ediyor. Kar etmek çok kolay, çok hesap yapmazsan, kar edersin” dedi.

O fiyatı gören inanamıyor... 10TL'ye kapış kapış gidiyor! Simitten bile ucuz tost fiyatına yoğunluktan dükkan sahibi bile yiyemiyor

Karaman'da yaşayan 3 çocuk babası Mevlüt Akkar, 40 yıl önce devraldığı dükkanda tost yapıyor.

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Her gün saat 06.30'da iş yerini açan ve akşam saatlerine kadar çalışan Akkar, sucuklu, peynirli ve yumurtalı tostları 10 liradan, karışık tostu ise 13 liradan satıyor.

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TOSTUN FİYATI SİMİTTEN UCUZ

Simit fiyatından bile ucuza tost satan Akkar, “40 yıldır burada tost yapıp, satıyorum. 3 çocuğumu da buradan kazandığım parayla büyütüp, evlendirdim." dedi.

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"YOĞUNLUKTAN BAZEN TOST BİLE YİYEMİYORUM"

Rutinini anlatan Akkar, "Her gün saat 06.30’da iş yerimi açıyorum, akşam da bazen geç saatlere kadar açık kalıyorum. Yoğunluktan bazen tost bile yiyemiyorum. Şu an işlerimiz iyi durumda. Fiyatlarımızda her zaman uygun ve ben elimden geldiğince uygun vermeye çalışıyorum." diyerek günlük rutinini anlattı.

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"YÜZDE 25 KAR BİLE YETER"

Son olarak nasıl kar ettiğini anlatan Akkar, "Herkes, nasıl kar ettiğimi merak ediyor. Kar etmek çok kolay, çok hesap yapmazsan, kar edersin. Kanaat ettikten sonra bir insana yüzde 25 kar bile yeter. Yeter ki kanaat edeceksin. Aza kanaat etmeyen, çoğu bulamaz” diye konuştu.

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(DHA)

Anahtar Kelimeler:
simit kar tost dükkan
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Okuyucu Yorumları 2 yorum
ekmek zaten 10 lira nasıl oluyor bu :))
hele kavurmalı domatesli var yiyen bir yemeyen 5 pişman aslan dayım
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