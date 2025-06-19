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O görüntüler gündem olmuştu! Bakanlık harekete geçti, milyonlarca lira ceza kesilecek

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde boş araziye salatalık dökülmesi gündem olmuştu. Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, bayram nedeniyle salatalıkların bozulmaya başlaması nedeniyle boş araziye döküldüğünün anlaşıldığını belirtti. Gürcan, konuyla ilgili kişiye 1,4 milyon lira ile 17,2 milyon lira arasında değişen tutarda idari para cezası uygulanacağını bildirdi.

O görüntüler gündem olmuştu! Bakanlık harekete geçti, milyonlarca lira ceza kesilecek

Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, sosyal medya hesabından Kocaeli'nin Darıca ilçesinde boş araziye salatalık döküldüğüne dair görüntülere ilişkin paylaşım yaptı. Ticaret Bakanlığı olarak uyarıda bulunduklarını belirten Gürcan, "Meyve ve sebze ticaretinde, ürünleri usulüne uygun olarak imha etmeyen kişi ve işletmeler titizlikle tespit edilecek; mevzuat çerçevesinde, sorumsuz ve kuralları hiçe sayan kişilere en ağır idari ve cezai yaptırımlar uygulanacaktır" ifadelerini kullandı.

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Gürcan, sosyal medyada 17 Haziran'da Kocaeli'nin Darıca ilçesinde boş araziye salatalık döküldüğüne ilişkin görüntülerin paylaşılması üzerine Ticaret İl Müdürlüğünce derhal inceleme başlatıldığını belirterek, şu sözleri kullandı:

"Aynı gün gerçekleştirilen denetim ve saha incelemelerinde, yaklaşık 250-300 kilogram çürümeye yüz tutmuş salatalığın boş araziye döküldüğü tespit edilmiştir. Darıca İlçe Emniyet Müdürlüğü işbirliğiyle bölgedeki güvenlik kameraları, MOBESE kayıtları ve belediyeye ait kamera görüntüleri detaylı şekilde incelenmiş; yapılan çalışmalar sonucunda, 15 Haziran saat 22.36 civarında söz konusu alana giriş yapan '34 … ..7' plakalı kamyonetin S.B. adlı kişi üzerine kayıtlı olduğu tespit edilmiştir"

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PARA CEZASI UYGULANMASINA KARAR VERİLDİ

İncelemeler neticesinde, Kurban Bayramı tatili süresince satışa sunulamayan ve bozulmaya başlayan salatalıkların söz konusu araçla bölgeye döküldüğünün anlaşıldığına işaret eden Gürcan, şunları kaydetti:

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"Bu doğrultuda, bahsi geçen S.B. adlı kişi hakkında işlem başlatılmış olup, 1,4 milyon lira ile 17,2 milyon lira arasında değişen tutarda idari para cezası uygulanacaktır. Ayrıca, Darıca Belediyesi tarafından usulsüz ve izinsiz imha işlemleri nedeniyle ilgili kişi hakkında da gerekli yasal işlemler başlatılacaktır. Ticaret Bakanlığı olarak, ticari düzeni bozan ve piyasa istikrarını tehdit eden her türlü girişime karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdürecek; sürdürülebilir, adil ve dengeli bir ticaret düzeninin tesisi için çalışmalarımıza aralıksız devam edeceğiz."
AABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

Hissenet
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Anahtar Kelimeler:
Ticaret Bakanlığı Kocaeli Mahmut Gürcan para cezası
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