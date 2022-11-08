O görüntüler tarih oluyor... Yeni düzenleme yolda, bundan sonra o alanlarda alkol ve sigara satılamayacak!

Sadece sigara ve içki satılan yerler değil ayrıca sigara satılan araçlara da düzenleme geliyor. Taslakta sigara araçlarının da beyaza boyanması planlanıyor. Alkol ve sigara satışına gelecek yeni düzenlemeyle birlikte kültür, eğitim ve öğretim, spor hizmeti ve sağlık hizmeti verilen yerlerde sigara satılamayacak! Bu düzenleme daha da genişletilecek.

ÜNİVERSİTE KAMPÜSLERİNDE YASAKLANACAK

Bu hizmetlerin verildiği yerlerin açık alanlarıyla yapılar, yapıların eklentileri ve bahçeleri de yerleşke sınırları içinde kabul edilecek. Bu yerlerde de tütün ürünleri satılamayacak. Benzer şekilde, i.çki satışı ve sunumunda da yasak kapsamı genişletilecek. Buna göre üniversite kampüslerinde öğrenci yurtlarının eklentileri ve bahçelerinde, yurt sınırları içinde, sağlık hizmeti verilen yerlerin açık alanlarıyla yapıların eklentilerinde içki satılamayacak.

MAÇLARDA ALKOL SATIŞI OLMAYACAK

Spor müsabakası yapılan stadyum ve kapalı spor salonlarıyla kahvehane, kıraathane, pastanelerde de alkol satışı olmayacak.